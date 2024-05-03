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Это могут быть миллионы: как не остаться без выплат по ипотечной страховке

Эксперт Чуриков: отказ в выплате страховки по ипотеке зависит от вида договора

3:13
Страхование

Страхование имущества обязательно при оформлении ипотеки на покупку жилья. При желании клиент может также застраховать свои жизнь и здоровье и право собственности на недвижимость. При этом страховка жизни обычно позволяет снизить ставку по ипотечному кредиту, а вместе с ней — ежемесячные платежи и размер переплаты. А страхование права собственности гарантирует, что при появлении других законных претендентов на вторичное жильё страховщик покроет клиенту убытки.

Эксперт Чуриков: отказ в выплате страховки по ипотеке зависит от вида договора
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Компенсация ущерба при страховании ипотеки обычно значительная — в размере остатка задолженности перед банком. Это могут быть сотни тысяч рублей и даже миллионы. При этом застрахованный оплачивает полис, пока длится ипотечный кредит, то есть минимум несколько лет. Именно поэтому клиенту важно быть уверенным, что он получит выплату при наступлении страхового случая. Эксперт-аналитик Banki.ru Илья Чуриков разобрался, как не остаться без выплаты по страховке и где проверить условия страхования.

Общие основания для отказа в выплате

Страховка ипотеки включает два-три отдельных вида страхования: имущества, жизни и иногда титула. Страховые случаи и причины отказа в выплате будут зависеть от того, какой риск или исключение из покрытия имели место, отмечает эксперт.

Отказать в выплате могут по нескольким причинам:

  • клиент нарушил свои обязательства, например, не проинформировал страховщика о страховом случае;
  • клиент не предпринял действий по минимизации ущерба, хотя мог это сделать;
  • клиент нарушил сроки подачи документов;
  • из-за форс-мажора.

Причины отказа по полису страхования имущества

Эта страховка покрывает риски, связанные с повреждением конструктивных элементов. Чтобы, например, получить выплату за залив соседями, нужно оформить полис добровольного страхования имущества.

"В случае, если реализовался риск, связанный с имущественной частью ипотечного полиса, отказ в выплате может быть связан с неправильной эксплуатацией застрахованного объекта, нарушением правил хранения легковоспламеняющихся веществ или производства ремонтных работ", — пояснил Чуриков.

Отказ в компенсации по полису страхования жизни

Среди основных причин такого отказа:

  • состояние алкогольного или наркотического опьянения;
  • социально-значимое заболевание, которое клиент скрыл при оформлении страховки;
  • суицид.

Скрывать болезнь от страховщика невыгодно, отмечает специалист. Да, стоимость страховки в этом случае вырастет, однако это гарантирует страхователю выплату при наступлении страхового случая.

"Исключений из страхового покрытия для каждого вида страхования много. Чтобы не остаться без выплаты, важно ознакомиться с детальным перечнем этих исключений. Они всегда перечислены в правилах ипотечного страхования конкретной страховой компании", — резюмирует Чуриков.

Ранее эксперт рассказал, какую страховку нельзя вернуть в период охлаждения.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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