Лера Кудрявцева бьёт тревогу по поводу состояния Анастасии Волочковой: "Насте надо помочь"

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, почему Анастасия Волочкова нуждается в помощи.
Близкая подруга Леры Кудрявцевой Екатерина Гордон встретилась с Волочковой в самолёте и написала разоблачительный пост по поводу того, как балерина старается создать иллюзию богатой жизни.
Лера Кудрявцева призвала спасать Анастасию Волочкову, а не глумиться над ней. Звезда ТВ считает, что у Анастасии имеются проблемы с алкоголем.
"Насте надо помочь. И если с ней рядом нет друзей, близких или родных, давайте мы сами попробуем", — выразила своё мнение Кудрявцева в Telegram-канале.
Телеведущая отметила, что испытывает горечь и боль, глядя на экс-приму Большого театра.
Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова улетела отдыхать на Мальдивы.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.