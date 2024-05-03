Лера Кудрявцева бьёт тревогу по поводу состояния Анастасии Волочковой: "Насте надо помочь"

Лера Кудрявцева призвала спасать Анастасию Волочкову, а не глумиться над ней

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Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, почему Анастасия Волочкова нуждается в помощи.

Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public domain

Близкая подруга Леры Кудрявцевой Екатерина Гордон встретилась с Волочковой в самолёте и написала разоблачительный пост по поводу того, как балерина старается создать иллюзию богатой жизни.

Лера Кудрявцева призвала спасать Анастасию Волочкову, а не глумиться над ней. Звезда ТВ считает, что у Анастасии имеются проблемы с алкоголем.

"Насте надо помочь. И если с ней рядом нет друзей, близких или родных, давайте мы сами попробуем", — выразила своё мнение Кудрявцева в Telegram-канале.

Телеведущая отметила, что испытывает горечь и боль, глядя на экс-приму Большого театра.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова улетела отдыхать на Мальдивы.