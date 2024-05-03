Почему тонированные окна могут стать вашей главной ошибкой: всё, что нужно знать

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Автоэксперт Сажин рассказал о минусах тонировки боковых стекол машины

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Авто

Автоэксперт Владимир Сажин поделился своим мнением о тонировании автомобилей. По его словам, темные стекла могут ограничивать видимость, особенно в ночное время и при попытке заметить другие транспортные средства через боковое окно.

Автоэксперт Сажин рассказал о минусах тонировки боковых стекол машины
Фото: Wikipedia by Alexandre Prévot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

В интервью для Общественной Службы Новостей он указал на проблемы, связанные с экстракцией водителя из авто после аварии. Сажин объяснил, что разбить тонированное стекло сложнее, что может быть критично, если возникает угроза возгорания.

Тем не менее, он напомнил, что закон позволяет тонировать задние стекла на усмотрение владельца.

В связи с этим, недавно в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает отменить штрафы за тонировку передних боковых стекол, если их светопропускная способность составляет не менее 50% от норматива.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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