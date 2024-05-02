Слизней как н бывало: вот чего они боятся, как огня — простая обработка избавит от вредителей

Слизни — это группа брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюции потеряли раковину. Они предпочитают обитать в условиях повышенной влажности, сырости и умеренного тепла, избегая сильной жары.
Многие садоводы замечают, что слизни часто обитают под замульчированными грядками, покрытыми агротканью или соломой. Эти места обеспечивают им комфортные условия: тепло, влажность и защиту. Первый метод борьбы с ними — использование нашатырного спирта. Слизни не переносят его запах и активно избегают его, поэтому обработка грядок раствором нашатыря может помочь избавиться от них. Однако следует быть осторожным с использованием нашатыря из-за его содержания аммиачной формы азота, которая в больших концентрациях может быть вредной для растений.
Второй метод борьбы — использование кофе. Слизни не переносят запах и вкус кофе, поэтому обработка грядок слабым раствором кофе может отпугнуть их.
Сочетая оба метода и регулярно повторяя процедуры, можно добиться избавления от слизней на участке. Некоторые садоводы замечают, что после применения этих методов под мульчей грядок слизней становится меньше.
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