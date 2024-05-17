Цены на аренду в курортных городах России: анализ за последний год

Аренда жилья в курортных городах России заметно подорожала

4:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аренда жилья в главных курортных городах России за прошлый год почти повсеместно подорожала, особенно заметно это перед майскими праздниками и началом курортного сезона в апреле. Однако Крым пока не смог восстановить свою популярность у отпускников — арендные ставки здесь не растут, за исключением Севастополя, сообщает витрина недвижимости Restate. ru.

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Согласно данным аналитиков, стоимость аренды в основных городах Крыма начала снижаться с начала 2022 года, достигнув минимальных значений к весне 2023-го. С тех пор падение остановилось, но и роста не наблюдается. Очевидно, что близость боевых действий и закрытый третий год аэропорт в Симферополе значительно снижают привлекательность крымских курортов. Например, в Ялте месячная ставка на аренду квартиры составляет 43 тыс. рублей, немного поднявшись в августе, но затем вернувшись к среднегодовому уровню.

Аналогичная ситуация наблюдается в Феодосии и Керчи, где арендные ставки ниже, чем в Ялте (в Керчи почти вдвое). В Севастополе выражена сезонность: зимой аренда снизилась до 13 тыс. рублей в месяц. Весной начался небольшой рост, но до середины апреля ставки были ниже прошлогодних. В конце месяца, видимо, из-за майских праздников, произошел резкий рост почти до 37 тыс. рублей в месяц. В начале мая прошлого года этот показатель составлял 26 тыс. рублей, что означает прирост на 34%.

В Краснодарском крае ситуация более стабильная. В Сочи аренда за год подорожала на 20%, при этом средняя продажная стоимость жилья снижается уже полгода. Несмотря на лидерство Сочи по ценам на новостройки в стране, аренда здесь дешевле, чем в Москве, даже в разгар сезона. Зимой ставки опускаются до уровня Петербурга.

Похожий рост наблюдается в Геленджике и Анапе (от 16 до 21%). В Геленджике после Сочи самые высокие ставки на помесячную аренду — 57 тыс. рублей. Многие туристы выбирают этот город из-за меньшего количества отдыхающих и живописных пляжей.

Некоторые туристы предпочитают Новороссийск, хотя это в первую очередь порт. Средние ставки аренды здесь выросли за год на треть.

"Когда спрос на покупку квартир снизился из-за высоких ставок и ухудшившихся условий льготной ипотеки, часть спроса перетекла на рынок аренды. В курортных городах конкуренция возросла за счет местных жителей и переехавших из других регионов. Это привело к росту ставок, что отразилось и на туристах. В высокий сезон ситуация только усугубится", — поясняет Андрей Добрый, руководитель витрины недвижимости Restate.

На Кавказе наблюдаются противоречивые тренды. В Пятигорске аренда за год подешевела на 4%, а в Кисловодске, напротив, выросла почти на 70% — с 22 до 37 тыс. рублей в месяц. Кисловодск пользуется повышенным спросом у жителей юга России, особенно Краснодарского края, которые предпочитают сдавать свое жилье туристам и уезжать в более спокойные места. Важным фактором является близость аэропорта Минеральные Воды.

В Калининграде и окрестностях, единственном балтийском курорте, популярность снизилась из-за увеличения времени полета из Москвы до 5 часов из-за закрытого неба Прибалтики. Однако турпоток восстановился, и ставки аренды начали расти, увеличившись с 19 до 30 тыс. рублей в месяц, что составляет 58%, почти догоняя рекордные показатели Кисловодска.