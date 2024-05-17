Указан вид зелени, способствующий образованию камней в почках

И.о. декана Лялина: шпинат провоцирует камни в почках

По словам Ирины Лялиной, исполняющей обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, злоупотребление шпинатом чревато образованием почечных камней, так как в этой зелени присутствует большое количество оксалатов, которые влияют на усвоение кальция. Она подчеркнула, что данная особенность делает шпинат опасным продуктом для людей с подагрой.

Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Избыток шпината может привести к проблемам с почками из-за содержания в нем оксалатов, которые могут образовывать камни. Кроме того, оксалаты могут влиять на кальциевое всасывание, что может быть проблематично для людей с подагрой или некоторыми видами камней в почках", — дополнила Ирина Лялина.

Подчёркивается, что шпинат не рекомендуется для людей с аллергией из-за гистамина и профилина в его составе. Биолог отметила, что из-за присутствия щавелевой кислоты следует исключить щавель из рациона пациентов с язвой желудка и сахарным диабетом.