Указан вид зелени, способствующий образованию камней в почках

По словам Ирины Лялиной, исполняющей обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, злоупотребление шпинатом чревато образованием почечных камней, так как в этой зелени присутствует большое количество оксалатов, которые влияют на усвоение кальция. Она подчеркнула, что данная особенность делает шпинат опасным продуктом для людей с подагрой.

Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic