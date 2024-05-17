Ловим малейший стресс кошки: как идентифицировать вовремя

Ветеринары рассказали, как понять, что кошка испытывает стресс

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Всем владельцам кошек важно знать, как распознавать первые признаки стресса у своих питомцев. Стресс у кошек может проявляться различными способами. Вот основные симптомы, на которые следует обратить внимание:

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Изменения в социальном поведении

Обратите внимание, если ваша кошка, обычно дружелюбная и ласковая, внезапно начинает проявлять агрессию или уходит в уединение, избегая контактов. Это может быть признаком стресса и поводом для консультации со специалистом.

Изменения в пищевых привычках

Будьте настороже, если ваша кошка начинает есть больше или меньше, чем обычно. Попытка погрызть несъедобные предметы также может указывать на стресс. В таких случаях важно проконсультироваться с ветеринаром, так как изменения в аппетите могут быть связаны с другими заболеваниями.

Проблемы с пищеварением

Симптомы, такие как диарея, запор, рвота, могут указывать на стресс. Кроме того, если кошка начинает игнорировать лоток, это также может быть знаком нервного напряжения или болезни, требующей ветеринарной помощи.