Ловим малейший стресс кошки: как идентифицировать вовремя

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Ветеринары рассказали, как понять, что кошка испытывает стресс

1:12
Зоосфера » Кошки

Всем владельцам кошек важно знать, как распознавать первые признаки стресса у своих питомцев. Стресс у кошек может проявляться различными способами. Вот основные симптомы, на которые следует обратить внимание:

Ветеринары рассказали, как понять, что кошка испытывает стресс
Фото: flickr. com by allen watkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Изменения в социальном поведении

Обратите внимание, если ваша кошка, обычно дружелюбная и ласковая, внезапно начинает проявлять агрессию или уходит в уединение, избегая контактов. Это может быть признаком стресса и поводом для консультации со специалистом.

Изменения в пищевых привычках

Будьте настороже, если ваша кошка начинает есть больше или меньше, чем обычно. Попытка погрызть несъедобные предметы также может указывать на стресс. В таких случаях важно проконсультироваться с ветеринаром, так как изменения в аппетите могут быть связаны с другими заболеваниями.

Проблемы с пищеварением

Симптомы, такие как диарея, запор, рвота, могут указывать на стресс. Кроме того, если кошка начинает игнорировать лоток, это также может быть знаком нервного напряжения или болезни, требующей ветеринарной помощи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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