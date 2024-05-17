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Цены на жилье в крупных городах ЦФО: лидеры и аутсайдеры по росту стоимости

Цены на новостройки в ЦФО выросли на 10-20%, исключение — Липецк

3:52
Недвижимость

В большинстве крупных городов Центрального федерального округа (ЦФО) за последний год цены на новостройки выросли на 10-20%, в то время как в Москве рост составил лишь 8%. Однако, есть исключения. В Смоленске и Воронеже цены на строящееся жилье резко повысились, а в Липецке, наоборот, снизились, сообщает витрина недвижимости Restate. ru.

Цены на новостройки в ЦФО выросли на 10-20%, исключение — Липецк
Фото: web.archive.org by alzium is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

С мая 2023 года цены на первичное жилье в Москве выросли, но незначительно — на 26 тыс. рублей, что составляет 8%. Это скромный показатель по сравнению с ростом цен на вторичном рынке, где квадратный метр подорожал почти на 90 тыс. рублей (+27%).

Рост цен на первичное жилье в Москве практически остановился в ноябре прошлого года. Важным фактором стало ужесточение условий льготной ипотеки: новый лимит (6 млн рублей при 30% первоначальном взносе) охватывает в основном студии в строящихся жилых комплексах Новой Москвы. В базе недвижимости Restate таких объектов (стоимостью до 8,5 млн рублей) около 1,5 тысяч, что составляет примерно 10% от всех предложений.

На этом фоне многие покупатели стали рассматривать варианты в Подмосковье, где первичное жилье в среднем в полтора раза дешевле. За 8,5 млн рублей там можно найти даже двухкомнатную квартиру рядом с МКАД, хотя и компактную, со сдачей в 2026 году.

В Воронеже, единственном "миллионнике" ЦФО, цены на новостройки выросли еще сильнее, чем в Подмосковье — за последний год на четверть, до 111 тыс. рублей за квадратный метр в среднем. На вторичном рынке рост составил 14%, достигнув 100 тыс. рублей за квадратный метр. Однако, Воронеж не входит в число лидеров по стоимости жилья в ЦФО — оно дороже в Туле, Рязани и Белгороде.

Смоленск зафиксировал рекордный рост цен на новостройки за последний год — на 30% или 20 тыс. рублей за квадратный метр. Это связано с низкой базовой стоимостью: в мае прошлого года цена первички составляла всего 67 тыс. рублей за квадратный метр. Теперь Смоленск обогнал Липецк, Кострому, Тамбов и сравнялся с Орлом и Иваново. На вторичном рынке цены также выросли, но город остается среди аутсайдеров по стоимости.

В Липецке зафиксировано единственное в ЦФО снижение цен на первичное жилье — на 22 тыс. рублей за квадратный метр или 28%. Вероятно, платежеспособный спрос здесь исчерпан. Цены на вторичном рынке остались неизменными.

Высокие темпы роста цен на новостройки также наблюдались во Владимире (+18%), Иваново и Брянске (+17%), Белгороде (+13%), Ярославле, Рязани и Туле (+12%). В остальных крупных городах рост не превысил 10%, а в Старом Осколе цены даже немного снизились.

В Рыбинске отсутствует первичный рынок, поэтому сильно подорожала вторичка — на 44%. Несмотря на это, Рыбинск остается самым дешевым городом ЦФО со средней стоимостью квадрата в 62 тыс. рублей.

В целом, вторичный рынок в центральной России рос довольно равномерно: кроме Рыбинска и Москвы, заметное подорожание готовых квартир произошло только в Смоленске. В остальных городах рост составил 3-16%.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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