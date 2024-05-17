Что должно включать страхование для безопасных путешествий за границу

Что должно входить в страховку для туристов

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поездки за границу могут быть захватывающими, но они также сопряжены с различными рисками для здоровья. Медицинская страховка — это важный аспект, который необходимо учитывать перед отправлением в другую страну.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Эксперты подчеркивают, что международное медицинское страхование должно покрывать расходы на медицинскую помощь, включая амбулаторное и стационарное лечение, услуги скорой помощи и госпитализацию.

Полис также должен предусматривать компенсацию в случае несчастных случаев, таких как травмы или аварии. Это может включать оплату лечения и реабилитационные услуги. Важно, чтобы страховка включала услугу медицинской эвакуации. В случае серьезного заболевания или травмы полис должен покрывать транспортировку в ближайшее медицинское учреждение или возвращение туриста в родную страну.

Также стоит предусмотреть страхование от отмены поездки. В случае отмены или прерывания поездки по медицинским причинам страховой полис должен компенсировать расходы на билеты и проживание.

Если у вас есть хронические заболевания, нужно убедиться, что страховой полис покрывает их лечение за границей. Некоторые страховые компании могут предлагать специальные условия для таких случаев, сообщает Pravda. ru.

Работодатели будут проверять заграничные паспорта россиян, владеющих государственной тайной. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном в Государственную думу России в среду, 15 мая.