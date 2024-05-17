Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Западные СМИ заподозрили Анджелину Джоли и Аугуста Диля в романе
Турагент посоветовал, куда поехать на отдых с семьей
Аппетитный ужин: свинина с соевым соусом и пастой лингвини
Эксперт Мельцов: оформить страховку для электросамоката легко
Создан вирус для доставки генной терапии болезни Паркинсона прямо в мозг
Какие процедуры допустимо и недопустимо проводить в салоне в летний сезон
Продюсер Морозов: карьера Королёвой пошла на спад после развода с Николаевым
Ирина Безрукова похвалила Бузову: самая популярная девушка страны
Садальский показал архивное фото с актёром Бориславом Брондуковым
Что должно включать страхование для безопасных путешествий за границу

Что должно входить в страховку для туристов

1:37
Туризм

Поездки за границу могут быть захватывающими, но они также сопряжены с различными рисками для здоровья. Медицинская страховка — это важный аспект, который необходимо учитывать перед отправлением в другую страну.

Что должно входить в страховку для туристов
Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Эксперты подчеркивают, что международное медицинское страхование должно покрывать расходы на медицинскую помощь, включая амбулаторное и стационарное лечение, услуги скорой помощи и госпитализацию.

Полис также должен предусматривать компенсацию в случае несчастных случаев, таких как травмы или аварии. Это может включать оплату лечения и реабилитационные услуги. Важно, чтобы страховка включала услугу медицинской эвакуации. В случае серьезного заболевания или травмы полис должен покрывать транспортировку в ближайшее медицинское учреждение или возвращение туриста в родную страну.

Также стоит предусмотреть страхование от отмены поездки. В случае отмены или прерывания поездки по медицинским причинам страховой полис должен компенсировать расходы на билеты и проживание.

Если у вас есть хронические заболевания, нужно убедиться, что страховой полис покрывает их лечение за границей. Некоторые страховые компании могут предлагать специальные условия для таких случаев, сообщает Pravda. ru.

Работодатели будут проверять заграничные паспорта россиян, владеющих государственной тайной. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном в Государственную думу России в среду, 15 мая.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала об их отношениях
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
Лидеры стран БРИКС отказываются от присутствия на "мирной конференции" в Швейцарии Любовь Степушова Всё больше граждан Украины превращаются в тех, кто ждёт русских Дмитрий Плотников Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Сын Олега Газманова показал изменившегося до неузнаваемости Михаила Шуфутинского
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Последние материалы
Западные СМИ заподозрили Анджелину Джоли и Аугуста Диля в романе
Турагент посоветовал, куда поехать на отдых с семьей
Аппетитный ужин: свинина с соевым соусом и пастой лингвини
Эксперт Мельцов: оформить страховку для электросамоката легко
Создан вирус для доставки генной терапии болезни Паркинсона прямо в мозг
Какие процедуры допустимо и недопустимо проводить в салоне в летний сезон
Продюсер Морозов: карьера Королёвой пошла на спад после развода с Николаевым
Ирина Безрукова похвалила Бузову: самая популярная девушка страны
Садальский показал архивное фото с актёром Бориславом Брондуковым
Каждый десятый квадратный метр ИЖС в России построен в Подмосковье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников