Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"

Продюсер Иосиф Пригожин вступил в перепалку с подписчиками из-за комментария про Аллу Пугачёву.
Пригожин разместил в своём Инстаграм* фото со дня рождения Филиппа Киркорова, которому исполнилось 57 лет.
Под снимком подписчики упрекнули звёзд в том, что они не берут пример с Аллы Пугачёвой, а подстраиваются под существующую реальность.
Пригожин эмоционально отреагировал на комментарий.
"Если уже вызвалась быть Ваша Алла единственной и главной в стране, так ей нечего бояться. Такого размера и такая великая должна быть со своим народом. Это называется самопожертвование", — написал супруг певицы Валерии.
Иосиф объяснил, что слушал Пугачёву, когда она делала выбор.
"А теперь она передумала, и мы за ней должны бежать?" — задал вопросы выведенный из себя продюсер.
Ему напомнили, что он поздравлял Примадонну с днём рождения.
"Для меня всегда большое счастье поздравить достойного и уважаемого человека", — объяснил шоумен.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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