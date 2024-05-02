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Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"

Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой

1:12
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин вступил в перепалку с подписчиками из-за комментария про Аллу Пугачёву.

Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой
Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey by Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public domain

Пригожин разместил в своём Инстаграм* фото со дня рождения Филиппа Киркорова, которому исполнилось 57 лет.

Под снимком подписчики упрекнули звёзд в том, что они не берут пример с Аллы Пугачёвой, а подстраиваются под существующую реальность.

Пригожин эмоционально отреагировал на комментарий.

"Если уже вызвалась быть Ваша Алла единственной и главной в стране, так ей нечего бояться. Такого размера и такая великая должна быть со своим народом. Это называется самопожертвование", — написал супруг певицы Валерии.

Иосиф объяснил, что слушал Пугачёву, когда она делала выбор.

"А теперь она передумала, и мы за ней должны бежать?" — задал вопросы выведенный из себя продюсер.

Ему напомнили, что он поздравлял Примадонну с днём рождения.

"Для меня всегда большое счастье поздравить достойного и уважаемого человека", — объяснил шоумен.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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