Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"

Наталья Фриске показла маму в честь её дня рождения

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья трогательно поздравила маму с днём рождения.

Фото: https://www.instagram.com/friske_natalia by Инстаграм Натальи Фриске is licensed under public domain

Наталья Фриске разместила в "Инстаграме"* фото своей мамы Ольги Копыловой

"Мамочка, с твоим днём, будь пожалуйста здорова и живи долго", мы тебя очнь любим", — написала сестра Жанны Фриске под снимком.

Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что женщина, которой исполнилось 72 года, выглядит моложаво.

"Какая фигура — статуэточка, мама хорошо выглядит"; "Самая любимая и родная. С днём рождени, мама Оля. Люблю"; "Будьте здоровы и счастливы", — писали фолловеры под постом Натальи Фриске.

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