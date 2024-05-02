Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья трогательно поздравила маму с днём рождения.
Наталья Фриске разместила в "Инстаграме"* фото своей мамы Ольги Копыловой
"Мамочка, с твоим днём, будь пожалуйста здорова и живи долго", мы тебя очнь любим", — написала сестра Жанны Фриске под снимком.
Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что женщина, которой исполнилось 72 года, выглядит моложаво.
"Какая фигура — статуэточка, мама хорошо выглядит";
"Самая любимая и родная. С днём рождени, мама Оля. Люблю";
"Будьте здоровы и счастливы", — писали фолловеры под постом Натальи Фриске.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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