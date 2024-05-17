Volkswagen выплатит миллионы: как завершился скандальный дизельгейт в Италии?

Volkswagen урегулировал спор на 50 миллионов евро с автовладельцами

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Volkswagen и итальянская группа автовладельцев достигли соглашения о выплате более 50 миллионов евро для завершения судебного разбирательства по скандалу "дизельгейт".

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Более 60,000 владельцев автомобилей, затронутых махинациями с выбросами, получат компенсацию до 1,100 евро на человека. Скандал, вспыхнувший в 2015 году, выявил использование Volkswagen нелегального программного обеспечения для обхода экологических тестов на выбросы.

На урегулирование всех последствий, включая штрафы и судебные издержки, компании уже пришлось потратить более 32 миллиардов евро. Соглашение охватывает автомобили Volkswagen, Audi, Skoda и SEAT с дизельными двигателями EA189, проданные с 2009 по 2015 год.

Altroconsumo, итальянская потребительская группа, начала судебные действия против Volkswagen в 2015 году в координации с сестринскими организациями в Бельгии, Испании и Португалии, которые являются частью Euroconsumers.