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Как уменьшить расходы на страховые полисы: практические советы и лайфхаки для россиян

Эксперты рассказали, как сэкономить на страховке без ущерба для покрытия

3:22
Страхование

Страхование играет важную роль в защите наших финансовых интересов, будь то здоровье, автомобиль, недвижимость или путешествия. Однако стоимость страховых полисов может значительно повлиять на бюджет. Вот несколько практических советов по снижению расходов на страхование без ущерба для покрытия.

Эксперты рассказали, как сэкономить на страховке без ущерба для покрытия
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under public domain

Сравнивайте предложения

Первый и, пожалуй, самый важный шаг — это сравнение предложений от разных страховых компаний. Существуют онлайн-сервисы и агрегаторы, которые помогают быстро и удобно сравнить условия и стоимость различных полисов. Важно учитывать не только цену, но и условия страхования, объем покрытия и репутацию компании.

Выбирайте только необходимые опции

Часто страховые компании предлагают дополнительные опции, которые могут значительно увеличить стоимость полиса. Перед покупкой внимательно изучите все предлагаемые услуги и выберите только те, которые действительно необходимы. Например, при страховании автомобиля можно отказаться от страхования дополнительных аксессуаров или оборудования, если это не критично.

Повышение франшизы

Франшиза — это сумма, которую страхователь берет на себя в случае наступления страхового случая. Увеличение франшизы может существенно снизить стоимость страхового полиса. Однако нужно быть готовым к тому, что в случае повреждений или убытков придется заплатить больше из собственного кармана.

Пакетное страхование

Некоторые страховые компании предлагают скидки при оформлении нескольких полисов одновременно. Например, если вы застрахуете автомобиль и квартиру в одной компании, это может обойтись дешевле, чем покупка отдельных полисов. Также могут быть интересные предложения для семейных полисов.

Следите за акциями и скидками

Страховые компании периодически проводят акции и предлагают скидки на свои услуги. Подписывайтесь на рассылки и следите за новостями на их сайтах, чтобы не пропустить выгодные предложения. Иногда можно получить существенную экономию, просто выбрав подходящее время для оформления полиса.

Улучшение условий страхования

Некоторые компании предлагают скидки за улучшение условий страхования. Например, установка сигнализации или других охранных систем в доме или автомобиле может снизить стоимость полиса. Также можно получить скидку за хорошую страховую историю или отсутствие страховых случаев в прошлом.

Используйте бонусы и кэшбэк

Некоторые банковские карты и программы лояльности предлагают бонусы и кэшбэк за оплату страховых полисов. Это может быть небольшой, но приятный способ сэкономить. Перед покупкой полиса уточните у банка или провайдера программы лояльности, есть ли такие предложения.

Рассмотрите длительные полисы

Иногда покупка полиса на более длительный срок может быть выгоднее, чем ежегодное продление. Некоторые компании предлагают скидки при оформлении полиса на долгий срок. Это не только поможет сэкономить деньги, но и избавит от необходимости ежегодного поиска нового страхового предложения.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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