Древние звёзды раскрывают тайны первых галактик на окраинах Млечного Пути

Учёные обнаружили три старейшие звезды рядом с Млечным Путём

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые обнаружили звезды в "гало" Млечного Пути, которые образовались между 12 и 13 миллиардами лет назад, в период формирования первых галактик.

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эти звезды ранее принадлежали маленьким примитивным галактикам, которые впоследствии были поглощены Млечным Путем. Сегодня три из таких звезд остались от этих галактик и находятся на окраинах Млечного Пути, где, по мнению ученых, может быть больше древних звезд, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Профессор физики Массачусетского технологического института Анна Фребель подчеркнула, что эти древние звезды важны для понимания формирования галактик и являются частью космического генеалогического древа. Обнаружение подобных звезд поможет использовать их в качестве аналогов ультратусклых карликовых галактик, которые считаются одними из первых сохранившихся галактик во Вселенной. Изучение этих звезд поможет лучше понять эволюцию Вселенной.