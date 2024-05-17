Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самые дешевые зарубежные направления для россиян на лето
Археологи обнаружили средневековый зал возле Нормандского замка в Великобритании
Сколько часов в день можно использовать гаджеты
Комитет Конгресса США одобрил законопроекты о новых санкциях против "Росатома"
Ольга Бузова отмечает 20 лет на телевидении: личная жизнь и советы от Валерии
Подкормка помидоров - важный этап в их выращивании
"СберСтрахование жизни" модернизирует работу, повышая прозрачность продуктов
Оладьи с яблоками на кефире: фрукты придают им приятный аромат и кислинку
Лимонный сок для красоты волос: безопасные и эффективные рецепты
Вы не поверите, что произойдет, когда запретите собаке прыгать на вас

Кинологи рассказали, что делать, если собака прыгает на вас при встрече

2:07
Зоосфера » Собаки

Если при встрече ваша собака прыгает на вас, это может быть не только раздражающим, но и опасным, особенно при больших размерах и силе животного. Важно понять причины такого поведения и научиться его корректировать.

Кинологи рассказали, что делать, если собака прыгает на вас при встрече
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Причины прыжков собак на людей

Собаки часто прыгают, чтобы выразить свою радость и стремление привлечь внимание. Также они могут демонстрировать такое поведение в надежде получить пищу или игру, или же просто из-за незнания правильных манер общения.

Методы отучения собаки прыгать на вас

Основой является обучение команде "Сидеть". Овладев этой командой, вы сможете контролировать поведение вашей собаки. Как только она попытается прыгнуть, произнесите команду и вознаградите лакомством. Это укрепит ассоциацию между командой и вознаграждением, помогая собаке понять, что правильное поведение ведет к награде.

Обучение команде "Сидеть"

Научить собаку сидеть можно, используя методы позитивного подкрепления. Начните с того, что предложите лакомство, затем поднимите его над головой животного. Собака должна последовать за ним, а её задняя часть при этом опустится. Хотя быстрое освоение команды не всегда возможно, с терпением и постоянной практикой животное будет радостно ей подчиняться.

Игра и внимание

Регулярные игры с питомцем помогают удовлетворить его потребности в активности и внимании. Это способствует хорошему поведению и общему благополучию животного.

Использование похвал и вознаграждений

Постоянно вознаграждайте собаку за хорошее поведение. Если она не прыгает на вас, похвалите и угостите лакомством. Таким образом, собака поймет, что спокойное поведение приветствуется и будет стремиться повторять его.

Прыжки на людей — обучаемая проблема, которую можно решить с помощью последовательного обучения и терпения. Правильно подходя к воспитанию, вы сделаете свою собаку более дисциплинированной и приятной в общении.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала об их отношениях
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
НАТО всё ближе к отправке инструкторов на Украину, но США умывают руки Дмитрий Плотников Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев Технологии информационной войны против России не меняются сотни лет Сергей Лебедев
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
Россия теряет миллиарды из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы
Россия теряет миллиарды из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы
Последние материалы
Учёные обнаружили три старейшие звезды рядом с Млечным Путём
Алексей Огурцов назвал предателем поддержавшего Израиль Андрея Смолякова
Туристы из исламских стран составили 62% общего турпотока РФ
Названы продукты, которые облегчат состояние при артрите
Любовь Успенская требует публичных извинений от Филиппа Киркорова за оскорбления
Эксперты рассказали, как сэкономить на страховке без ущерба для покрытия
Актер Виталий Гогунский назвал графом Монте-Кристо своего героя из "Универа"
Терапевт рассказала почему важно носить головные уборы на даче
Как понять, что кефир, ряженка или йогурт свежие?
Как носить белую футболку: восемь идей для модного образа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников