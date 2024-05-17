"Могут возникнуть последствия". Врач о важности головных уборов для дачников

Совсем скоро наступит жара. Огородники будут работать на даче. Врач-терапевт Наталья Белова в беседе с Pravda. ru рассказала почему важно носить головные уборы, если даже очень не хочется, а также предупредила о последствиях.
"Носить головные уборы на даче важно, так как они защищают голову от солнечных лучей, предотвращают солнечные ожоги и солнечные удары"
Врач-терапевт говорит, что если не носить головной убор во время пребывания на открытом солнце, то может возникнуть ряд последствий.
Это солнечные ожоги, обезвоживание, головная боль, головокружение, тошнота и даже потеря сознания. Поэтому для предотвращения этих неприятностей важно носить головные уборы, особенно во время активного пребывания на улице.
Наталья Белова отметила, что есть и другие плюсы от ношения головных уборов на даче.
"Головной убор также может служить барьером для насекомых, таких как комары или мухи, которые могут быть неприятными и передавать инфекции. Во время работы на даче или активного отдыха могут возникнуть ситуации, когда голова может получить травму. Головной убор помогает защититься от ударов, падений или других несчастных случаев. Поэтому носить головной убор на даче важно для обеспечения безопасности и защиты вашего здоровья" - резюмировала медик.
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