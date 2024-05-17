"Могут возникнуть последствия". Врач о важности головных уборов для дачников

Терапевт рассказала почему важно носить головные уборы на даче

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Совсем скоро наступит жара. Огородники будут работать на даче. Врач-терапевт Наталья Белова в беседе с Pravda. ru рассказала почему важно носить головные уборы, если даже очень не хочется, а также предупредила о последствиях.

Фото: Own work by Wknight94 talk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Носить головные уборы на даче важно, так как они защищают голову от солнечных лучей, предотвращают солнечные ожоги и солнечные удары"

Врач-терапевт говорит, что если не носить головной убор во время пребывания на открытом солнце, то может возникнуть ряд последствий.

Это солнечные ожоги, обезвоживание, головная боль, головокружение, тошнота и даже потеря сознания. Поэтому для предотвращения этих неприятностей важно носить головные уборы, особенно во время активного пребывания на улице.

Наталья Белова отметила, что есть и другие плюсы от ношения головных уборов на даче.