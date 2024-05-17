Россия принимает 1,3 миллиона туристов из исламских стран в первом квартале 2024 года

Туристы из исламских стран составили 62% общего турпотока РФ

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Около 1,3 миллиона иностранных туристов из исламских стран посетили Россию в первом квартале 2024 года, что составляет 62% от общего въездного потока в страну, сообщила РИА Новости директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова на форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum".

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"В первом квартале 2024 года Россию посетили более 1,64 миллиона туристов из 84 стран, участвующих в форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum". Из них 1,3 миллиона туристов прибыли из 43 стран, где ислам является преобладающей религией или государственной. Это составляет 62% от общего числа иностранных туристов, посетивших Россию в этом периоде (2,03 миллиона)", — рассказала Максутова.

Она отметила, что основной поток иностранных туристов в Россию в первом квартале пришелся на Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Египет.

"Туристический рынок исламского мира обладает огромным потенциалом. К 2028 году прогнозируется 230 миллионов международных поездок мусульманских туристов, которые, по оценкам, потратят на путешествия около 225 миллиардов долларов", — добавила эксперт.