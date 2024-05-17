Диета для облегчения артрита — шесть продуктов, которые могут помочь при боли и других проблемах с суставами

Артрит является распространенным заболеванием, которое вызывает боль и воспаление в суставах. Некоторые продукты могут помочь уменьшить симптомы и улучшить качество жизни.
Хотя не существует чудодейственной диеты для лечения артрита, многие продукты могут помочь бороться с воспалением и облегчить боль в суставах.
Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые борются с воспалением. Лосось, тунец, сардины, сельдь, анчоусы, гребешки подходят для диеты. Рекомендуется употреблять рыбу два раза в неделю. Если вы не любите рыбу, альтернативой могут стать добавки с рыбьим жиром.
Эксперты советуют ежедневно съедать горсть орехов, наиболее полезными из которых являются грецкие, кедровые орехи, фисташки и миндаль.
Фрукты и овощи богаты антиоксидантами. Эти мощные химические вещества действуют как естественная защитная система организма, помогая нейтрализовать нестабильные молекулы, называемые свободными радикалами, которые могут повредить клетки.
Фрукты и овощи, богатые витаминами С и К, могут помочь облегчить боль при артрите.
Оливковое масло наполнено полезными для сердца жирами, а также олеоканталом, который обладает свойствами, сродни нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП). Нужно употреблять две-три столовые ложки оливкового масла первого холодного отжима ежедневно.
Фасоль богата клетчаткой и фитонутриентами. Настоятельно рекомендуется употреблять коричневую фасоль.
Цельнозерновые продукты содержат много клетчатки, которая может помочь вам поддерживать здоровый вес. Некоторые исследования также показали, что продукты, богатые клетчаткой, могут снизить маркеры воспаления.
Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.