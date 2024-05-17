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Диета для облегчения артрита — шесть продуктов, которые могут помочь при боли и других проблемах с суставами

Названы продукты, которые облегчат состояние при артрите

2:05
Здоровье

Артрит является распространенным заболеванием, которое вызывает боль и воспаление в суставах. Некоторые продукты могут помочь уменьшить симптомы и улучшить качество жизни.

Названы продукты, которые облегчат состояние при артрите
Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Хотя не существует чудодейственной диеты для лечения артрита, многие продукты могут помочь бороться с воспалением и облегчить боль в суставах.

Рыба

Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые борются с воспалением. Лосось, тунец, сардины, сельдь, анчоусы, гребешки подходят для диеты. Рекомендуется употреблять рыбу два раза в неделю. Если вы не любите рыбу, альтернативой могут стать добавки с рыбьим жиром.

Орехи и семечки

Эксперты советуют ежедневно съедать горсть орехов, наиболее полезными из которых являются грецкие, кедровые орехи, фисташки и миндаль. 

Фрукты и овощи

Фрукты и овощи богаты антиоксидантами. Эти мощные химические вещества действуют как естественная защитная система организма, помогая нейтрализовать нестабильные молекулы, называемые свободными радикалами, которые могут повредить клетки.

Фрукты и овощи, богатые витаминами С и К, могут помочь облегчить боль при артрите.

Оливковое масло

Оливковое масло наполнено полезными для сердца жирами, а также олеоканталом, который обладает свойствами, сродни нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП). Нужно употреблять две-три столовые ложки оливкового масла первого холодного отжима ежедневно.

Фасоль

Фасоль богата клетчаткой и фитонутриентами. Настоятельно рекомендуется употреблять коричневую фасоль.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновые продукты содержат много клетчатки, которая может помочь вам поддерживать здоровый вес. Некоторые исследования также показали, что продукты, богатые клетчаткой, могут снизить маркеры воспаления.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
Специалист Алпаидзе Георгий
Врач вертебролог
Специалист Дубровская Анна
Специализируется на проведении ультразвукового исследования шейного и поясничного отделов позвоночника, суставов, краниальных сосудов, сосудов шеи, сосудов нижних конечностей, брюшной полости, щитовидной железы, молочных желез, почек, органов малого таза
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