Стильные способы носить белую футболку: от романтики до делового стиля

Как носить белую футболку: восемь идей для модного образа

2:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Всегда актуальная белая футболка - неотъемлемый атрибут гардероба, сравнимый с маленьким чёрным платьем. Этот универсальный и простой элемент одежды всегда придает образу свежесть и стиль. Как можно использовать белую футболку, чтобы выглядеть нарядно и модно? Вот несколько интересных идей от портала bebeautiful.in.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Романтичный образ

Просто наденьте вашу белую футболку под платье-комбинацию и дополните образ кроссовками. Это прекрасный способ создать стильный и непринужденный лук!

Добавьте сексуальности

Дополните вашу белую футболку черными кожаными шортами для сексуального образа. Сочетайте их с яркими туфлями-лодочками и блестящим клатчем для завершения стиля.

Играйте с принтами

Смело сочетайте классическую белую футболку с юбкой с ярким принтом. Это добавит вашему образу интересных ноток и сделает его запоминающимся.

Повседневный образ

Носите мом-джинсы с заправленной в них белой футболкой. Дополните образ белыми кедами для стильного и удобного образа.

Собираемся на тусовку

Сочетайте юбку из искусственных перьев с белой футболкой для роскошного образа. Это идеальный лук для вечеринки.

Для офиса

Для рабочего образа наденьте блейзер и джинсы с белой футболкой. Дополните образ клатчем для более элегантного стиля.

Добавим элегантности

Просто наденьте черную юбку-карандаш с белой футболкой для элегантного образа. Дополните его стильными серьгами-кисточками.

Летний милитари

Вместо джинсов наденьте камуфляжные брюки с белой футболкой для свежего летнего стиля. Дополните образ открытыми балетками для завершения лука.

Белая футболка - это не просто элемент гардероба, это ключ к созданию безупречного и актуального образа в любое время года.

Как носить простую белую футболку в 2024 - стильные подсказки