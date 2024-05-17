Успенская против Киркорова — борьба за репутацию набирает обороты

Любовь Успенская требует публичных извинений от Филиппа Киркорова за оскорбления

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Любовь Успенская обратилась с досудебной претензией к Филиппу Киркорову после того, как тот в одном из своих интервью упомянул ее в негативном контексте, назвав "попрошайкой" и утверждая, что она "начала выклянчивать шмотки и подарки".

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Певица требует от Киркорова удалить все публикации с данными высказываниями и публично опровергнуть их.

Пока не известно, приведет ли это к судебному иску, но Успенская надеется на скорое решение вопроса. Ее адвокат подчеркивает, что пока решение о подаче иска не принято.

Ранее сообщалось, что Успенская заявила о смерти человека после пиара Киркоровым клиники Хайдарова.