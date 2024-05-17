По каким шести признакам можно определить свежесть йогурта, кефира и ряженки

Как понять, что кефир, ряженка или йогурт свежие?

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Для определения свежести кефира, ряженки или йогурта можно обратить внимание на следующие признаки, на которые обращает внимание "Лайфхакер.ру".

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Консистенция: свежий кефир должен иметь однородную текстуру. Из-за специальных заквасок, используемых в процессе брожения, возможно появление газовых пузырьков. Небольшое вздутие упаковки кефира считается нормальным. Однако у ряженки свежая консистенция должна быть совершенно однородной, кремового цвета и с приятным послевкусием. Сыворотка: признак порчи кисломолочной продукции — наличие водянистой сыворотки сверху. Поэтому следует избегать продуктов, у которых появляется отделение сыворотки. Запах: свежий кефир, ряженка или йогурт должны иметь приятный молочный запах. Если запах кислый, прогорклый или необычный, это может указывать на порчу. Вкус: свежий кисломолочный продукт должен иметь мягкий, нежный вкус без горечи или кислоты. Если продукт имеет неприятный или кислый вкус, лучше выбросить его. Упаковка: проверьте упаковку на целостность, отсутствие протечек или выпуклостей. Порванная или вздутая упаковка может быть признаком бактериальной или ферментативной активности, что может указывать на порчу продукта. Срок годности: всегда обратите внимание на дату производства и срок годности продукта. Не стоит употреблять продукты с истекшим сроком годности. Если в продукте есть явные отклонения от указанных признаков или возникают сомнения в его свежести, рекомендуется не рисковать и выбросить его. Здоровье имеет первостепенное значение!