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По каким шести признакам можно определить свежесть йогурта, кефира и ряженки

Как понять, что кефир, ряженка или йогурт свежие?

1:49
Еда

Для определения свежести кефира, ряженки или йогурта можно обратить внимание на следующие признаки, на которые обращает внимание "Лайфхакер.ру".

Как понять, что кефир, ряженка или йогурт свежие?
Фото: Wikipedia by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  1. Консистенция: свежий кефир должен иметь однородную текстуру. Из-за специальных заквасок, используемых в процессе брожения, возможно появление газовых пузырьков. Небольшое вздутие упаковки кефира считается нормальным. Однако у ряженки свежая консистенция должна быть совершенно однородной, кремового цвета и с приятным послевкусием.
  2. Сыворотка: признак порчи кисломолочной продукции — наличие водянистой сыворотки сверху. Поэтому следует избегать продуктов, у которых появляется отделение сыворотки.
  3. Запах: свежий кефир, ряженка или йогурт должны иметь приятный молочный запах. Если запах кислый, прогорклый или необычный, это может указывать на порчу.
  4. Вкус: свежий кисломолочный продукт должен иметь мягкий, нежный вкус без горечи или кислоты. Если продукт имеет неприятный или кислый вкус, лучше выбросить его.
  5. Упаковка: проверьте упаковку на целостность, отсутствие протечек или выпуклостей. Порванная или вздутая упаковка может быть признаком бактериальной или ферментативной активности, что может указывать на порчу продукта.
  6. Срок годности: всегда обратите внимание на дату производства и срок годности продукта. Не стоит употреблять продукты с истекшим сроком годности. Если в продукте есть явные отклонения от указанных признаков или возникают сомнения в его свежести, рекомендуется не рисковать и выбросить его. Здоровье имеет первостепенное значение!
5 кисломолочных ПРОДУКТОВ для ИММУНИТЕТА
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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