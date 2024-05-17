В России увеличилось число городов с новым строительством жилья до 30,9%

Число городов, где ведется строительство нового жилья, выросло до 30,9%

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России увеличилось число городов, где ведется строительство нового жилья, достигнув 30,9 процента от общего числа. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

В 2021 году строительство жилья профессиональными застройщиками велось в 305 городах, что составляло 27,3 процента от общего числа. К апрелю 2024 года количество таких городов увеличилось на 41, достигнув 346 из 1117 существующих.

Наибольший рост строительства с 2021 года наблюдался в 89 городах. Среди них крупнейшие — Петропавловск-Камчатский (Камчатский край), Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика), Жуковский (Московская область), Березовский (Свердловская область) и Хасавюрт (Республика Дагестан).

Однако, в некоторых городах строительство полностью остановилось. Таких городов 48, и среди крупнейших — Звенигород (Московская область), Богородск (Нижегородская область), Подпорожье (Ленинградская область), Лосино-Петровский (Московская область) и Клин (Московская область).

Президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева пояснила, что основная причина отсутствия строительства в некоторых городах — это низкий спрос, который часто связан с сокращением численности городского населения. Еще одна причина, по словам Косаревой, заключается в развитии индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в городах, где сохраняется сельский образ жизни и преобладает низкоплотная индивидуальная застройка.