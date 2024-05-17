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В России увеличилось число городов с новым строительством жилья до 30,9%

Число городов, где ведется строительство нового жилья, выросло до 30,9%

1:53
Недвижимость

В России увеличилось число городов, где ведется строительство нового жилья, достигнув 30,9 процента от общего числа. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).

Число городов, где ведется строительство нового жилья, выросло до 30,9%
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

В 2021 году строительство жилья профессиональными застройщиками велось в 305 городах, что составляло 27,3 процента от общего числа. К апрелю 2024 года количество таких городов увеличилось на 41, достигнув 346 из 1117 существующих.

Наибольший рост строительства с 2021 года наблюдался в 89 городах. Среди них крупнейшие — Петропавловск-Камчатский (Камчатский край), Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика), Жуковский (Московская область), Березовский (Свердловская область) и Хасавюрт (Республика Дагестан).

Однако, в некоторых городах строительство полностью остановилось. Таких городов 48, и среди крупнейших — Звенигород (Московская область), Богородск (Нижегородская область), Подпорожье (Ленинградская область), Лосино-Петровский (Московская область) и Клин (Московская область).

Президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева пояснила, что основная причина отсутствия строительства в некоторых городах — это низкий спрос, который часто связан с сокращением численности городского населения. Еще одна причина, по словам Косаревой, заключается в развитии индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в городах, где сохраняется сельский образ жизни и преобладает низкоплотная индивидуальная застройка.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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