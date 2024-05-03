Евросоюз на грани раскола: Бельгия предлагает обложить налогом реинвестированные активы России

Стало известно о новых разногласиях в ЕС по поводу российских активов

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бельгия предложила наложить налог на прибыль от реинвестирования активов России, замороженных в западных странах, с целью собрать около 1,7 миллиарда евро в 2024 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако, как сообщает Politico, этот план не получил одобрения от некоторых членов Евросоюза.

Согласно предложению, корпоративный налог в размере 25 процентов должен был бы обеспечить финансирование для реализации плана ЕС по использованию полной суммы доходов от российских активов.

Однако такой налог может затруднить возможность инвестирования 90 процентов средств в развитие военно-промышленного комплекса, что необходимо для увеличения поставок военной техники в Украину.