Евросоюз на грани раскола: Бельгия предлагает обложить налогом реинвестированные активы России

Бельгия предложила наложить налог на прибыль от реинвестирования активов России, замороженных в западных странах, с целью собрать около 1,7 миллиарда евро в 2024 году.
Однако, как сообщает Politico, этот план не получил одобрения от некоторых членов Евросоюза.
Согласно предложению, корпоративный налог в размере 25 процентов должен был бы обеспечить финансирование для реализации плана ЕС по использованию полной суммы доходов от российских активов.
Однако такой налог может затруднить возможность инвестирования 90 процентов средств в развитие военно-промышленного комплекса, что необходимо для увеличения поставок военной техники в Украину.
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