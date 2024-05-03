Могут ли собаки и кошки чуять плохих людей: правильный ответ вас удивит

Множество людей придерживаются веры в приметы, отдавая дань уважения накопленному опыту предыдущих поколений.
Существует распространённое мнение, что наши домашние животные способны "видеть насквозь" и точно определять недоброжелателей.
Собаки
Если ваша собака постоянно лает на кого-то из ваших друзей или знакомых, это не обязательно значит, что нужно прекращать общение. Возможно, причина кроется в новом парфюме этого человека.
Собаки особенно чувствительны к запахам, и неприятный аромат может вызвать их агрессию или лай. Также собаки могут реагировать на людей, которые неуверенно держатся на ногах или находятся в состоянии алкогольного опьянения, поскольку такое поведение кажется им непредсказуемым.
Кошки
Эти животные изначально осторожно относятся к незнакомцам и требуют времени, чтобы привыкнуть. Даже после этого кошка может проявлять агрессию без видимых причин.
Если вам кажется, что кто-то из знакомых вам не благосклонен, не спешите делать поспешные выводы. Вероятно, ваша кошка просто реагирует на крупную статуру или громкий голос человека.
Таким образом, кошки и собаки не обладают способностью чувствовать моральные качества человека, но могут проявлять неприязнь по личным причинам.
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