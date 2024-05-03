Могут ли собаки и кошки чуять плохих людей: правильный ответ вас удивит

Стало известно, могут ли собаки и кошки чувствовать плохих людей

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Множество людей придерживаются веры в приметы, отдавая дань уважения накопленному опыту предыдущих поколений.

Фото: Wikipedia by Petteri Sulonen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Существует распространённое мнение, что наши домашние животные способны "видеть насквозь" и точно определять недоброжелателей.

Собаки

Если ваша собака постоянно лает на кого-то из ваших друзей или знакомых, это не обязательно значит, что нужно прекращать общение. Возможно, причина кроется в новом парфюме этого человека.

Собаки особенно чувствительны к запахам, и неприятный аромат может вызвать их агрессию или лай. Также собаки могут реагировать на людей, которые неуверенно держатся на ногах или находятся в состоянии алкогольного опьянения, поскольку такое поведение кажется им непредсказуемым.

Кошки

Эти животные изначально осторожно относятся к незнакомцам и требуют времени, чтобы привыкнуть. Даже после этого кошка может проявлять агрессию без видимых причин.

Если вам кажется, что кто-то из знакомых вам не благосклонен, не спешите делать поспешные выводы. Вероятно, ваша кошка просто реагирует на крупную статуру или громкий голос человека.

Таким образом, кошки и собаки не обладают способностью чувствовать моральные качества человека, но могут проявлять неприязнь по личным причинам.