Инвестиции в земельные участки Московской области: актуальные цены на ИЖС

Самый дешевый ИЖС участок в Подмосковье стоит 78т рублей

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аналитики из агентства Max Realty провели исследование рынка земельных участков в Московской области, сфокусировавшись на доступных объектах для индивидуального жилищного строительства. В апреле 2024 года общее количество выставленных на продажу земельных участков в регионе достигло 28,9 тысячи, из которых 15,1 тысячи предназначены для ИЖС, сообщают "Вести Подмосковья".

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Самый недорогой земельный участок с ИЖС стоимостью 78 тысяч рублей найден в Шаховском горокруге. Этот участок размером в 6 соток находится на расстоянии 156 километров от МКАД.

В Сергиево-Посадском городском округе продают участок площадью десять соток за 100 тысяч рублей. Расстояние до МКАДа составляет 110 километров.

Также в Сергиево-Посадском городском округе предложен наиболее доступный участок площадью двадцать соток за 230 тысяч рублей, который находится на 100 километрах от Московской кольцевой автодороги.