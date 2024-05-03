Новый пассажирский поезд Нижний Новгород - Симферополь: расписание и даты отправлений

В Крым впервые будет запущен поезд из Нижнего Новгорода

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перевозчик "Гранд сервис экспресс" объявил о запуске нового пассажирского поезда № 552/551 "Таврия", соединяющего Нижний Новгород и Симферополь. Поезд будет отправляться с Московского вокзала Нижнего Новгорода в полночь и достигать Симферополя спустя два дня в шесть утра. Обратный рейс из Симферополя начнется в 21:10 и завершится на Московском вокзале Нижнего Новгорода в 21:00 следующего дня. Поездка займет также два дня. Этот маршрут будет функционировать до середины июля, с указанными датами отправлений из обоих городов.

Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Композиция поезда включает одноэтажные купейные и плацкартные вагоны. Предусмотрены классы обслуживания 2Л и 3Л. По пути следования поезд остановится в крупных городах, включая Арзамас, Саранск, Пензу, Балашов, Новочеркасск и Ростов-на-Дону. В Крыму запланированы остановки в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке и Джанкое.

Компания "Гранд сервис экспресс", основанная в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности и с декабря 2019 года организует перевозки в Крым. Под названием "Таврия" компания курсирует поезда круглогодично из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь, а также из Омска, Перми и Кисловодска в Симферополь.