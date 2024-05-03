Врач объяснила, сколько воды нужно употреблять для нормального функционирования организма

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Врач Тараско: нет ничего, что может заменить воду

Здоровье

Общеизвестно, что для правильной работы организма человеку требуется ежедневное потребление определённого количества воды. О том, какова эта норма и допустима ли замена воды иными напитками, рассказала диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско.

Врач Тараско: нет ничего, что может заменить воду
Фото: commons.wikimedia.org by Джонатан Уилкинс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Наше внутреннее чувство жажды является лучшим индикатором потребления необходимого количества воды", — заметила Анастасия Тараско.

Необходимо пить воду днём и ночью, как только почувствуете жажду. Рекомендованные нормы потребления воды в диапазоне от 20 до 30 мл на килограмм веса меняются по сезонам: зимой они ниже, а летом выше. Основная рекомендация — держать бутылку воды под рукой, чтобы гидратация происходила правильно на протяжении дня.

Ничто не может полностью заменить воду в рационе, но в дополнение к ней можно пить морсы, компоты, травяные чаи и слабые зелёные чаи, главное условие — отсутствие в них подсластителей. Кроме того, допускается употребление куриных, рыбных и мясных бульонов, но только очищенных от жировой плёнки на их поверхности, уточнила Анастасия Тараско.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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