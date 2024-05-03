Врач объяснила, сколько воды нужно употреблять для нормального функционирования организма

Общеизвестно, что для правильной работы организма человеку требуется ежедневное потребление определённого количества воды. О том, какова эта норма и допустима ли замена воды иными напитками, рассказала диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско.
"Наше внутреннее чувство жажды является лучшим индикатором потребления необходимого количества воды", — заметила Анастасия Тараско.
Необходимо пить воду днём и ночью, как только почувствуете жажду. Рекомендованные нормы потребления воды в диапазоне от 20 до 30 мл на килограмм веса меняются по сезонам: зимой они ниже, а летом выше. Основная рекомендация — держать бутылку воды под рукой, чтобы гидратация происходила правильно на протяжении дня.
Ничто не может полностью заменить воду в рационе, но в дополнение к ней можно пить морсы, компоты, травяные чаи и слабые зелёные чаи, главное условие — отсутствие в них подсластителей. Кроме того, допускается употребление куриных, рыбных и мясных бульонов, но только очищенных от жировой плёнки на их поверхности, уточнила Анастасия Тараско.
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