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Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова

Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова

0:43
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.

Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif by Инстаграм Филиппа Киркорова is licensed under public domain

Пригожин разместил в своём "Инстаграме"* фото со дня рождения Филиппа Киркорова.

"Вчера успели заехать к Филиппу домой, поздравить его с днём рождения", — написал продюсер под фото.

На снимке запечатлены гости праздника: певица Валерия, Ольга Бузова, звёздный хирург Тимур Хайдаров, Люся Чеботина.

Ранее Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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