Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.
Пригожин разместил в своём "Инстаграме"* фото со дня рождения Филиппа Киркорова.
"Вчера успели заехать к Филиппу домой, поздравить его с днём рождения", — написал продюсер под фото.
На снимке запечатлены гости праздника: певица Валерия, Ольга Бузова, звёздный хирург Тимур Хайдаров, Люся Чеботина.
Ранее Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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