Главные опасения российских туристов: мошенничество и кражи

Названы основные страхи россиян на отдыхе

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Примерно треть российских туристов, участвовавших в опросе, назвали мошенничество и кражи главными опасностями во время отпуска. Эти и другие страхи были выявлены аналитиками компании "Альфастрахование", а результаты исследования предоставлены ТАСС.

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По данным специалистов, 26,1 процента туристов опасаются пищевых отравлений, а 25,2 процента — плохой погоды. Каждый пятый респондент боится потерять документы или опоздать на самолет.

Кроме того, туристы беспокоятся о проблемах с акклиматизацией и здоровьем (16,8 процента), трудностях из-за незнания местного языка (16,5 процента), возможных финансовых затруднениях (12,5 процента), длительных перелетах (10 процентов) и незнании местной культуры (8,1 процента).

Также россияне выражают опасения по поводу различных природных явлений. Например, каждый пятый боится утонуть, 13,6 процента — землетрясений, 11,3 процента — потеряться в лесу, а 10,7 процента — застрять в горах.