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20% россиян не могут купить новое жильё из-за проблем с продажей старого. Эксперт Орлова рассказала в чём дело

Эксперт Орлова: 20% россиян не могут не продать, ни купить нове жильё

1:26
Недвижимость

В интервью "Стройгазете" коммерческий директор ГК "А101" Мария Орлова рассказала, что всё больше россиян не могут позволить купить себе квартиру в новостройке из-за проблем с продажей старого жилья. По состоянию на сегодня таковых граждан насчитывается около 20%.

Эксперт Орлова: 20% россиян не могут не продать, ни купить нове жильё
Фото: commons.wikimedia.org by Tvretv is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Мария Орлова объяснила, что 70% тех, кто продаёт свою квартиру, делают это из-за того, чтобы купить новое, более комфортное жильё. Однако успешно продать свою квартиру не получается и виной тому высокий уровень ипотечных ставок на вторичном рынке. А ещё, 16% "избавляющихся" от старого жилья сами же ставят завышенную цену, исходя из колеблющейся ситуации на рынке недвижимости.

Собеседница "Стройгазеты" отмечает, что в сложившейся ситуации есть свои плюсы. По её мнению будут развиваться розничные программы трейд-ин от девелоперов. В итоге получится такая картина: агентства будут выкупать квартиры у клиентов, средства за неё будут перечислять в счёт оплаты нового жилья. Если квартира клиента продалась дороже стоимости новой, то "излишки" перечислят на счёт клиента, если нет, то клиенту придётся доплатить. Для последнего случая потребуется ипотека или рассрочка. В любом случае весь процесс займёт от 2-х дней до недели.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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