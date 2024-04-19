Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif by Инстаграм Иосифа Пригожина is licensed under public domain

Иосиф Пригожин опубликовал в Инстаграм* серию снимков с торжества, посвящённого дню рождения певицы Валерии. Артистке исполнилось 56 лет.

На снимках запечатлены гости праздника в окружении именниницы. День рождения посетили Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковска, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Лариса Долина и другие звёзды.

"21 год в танце. Невероятный вечер по случаю дня рождения Валерии", — подписал снимки Пригожин.

Продюсер отметил, что день рождения жены для него важнее, чем его собственный.

Ранее певица Валерия показала, как чудесно проводит время с внучкой Селин.

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