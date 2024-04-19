Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.
Иосиф Пригожин опубликовал в Инстаграм* серию снимков с торжества, посвящённого дню рождения певицы Валерии. Артистке исполнилось 56 лет.
На снимках запечатлены гости праздника в окружении именниницы. День рождения посетили Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковска, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Лариса Долина и другие звёзды.
"21 год в танце. Невероятный вечер по случаю дня рождения Валерии", — подписал снимки Пригожин.
Продюсер отметил, что день рождения жены для него важнее, чем его собственный.
Ранее певица Валерия показала, как чудесно проводит время с внучкой Селин.
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