Певица Валерия показала чудесный семейный вечер с внучкой Селин

Певица Валерия показала, как чудесно проводит время с внучкой Селин

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия поделилась фотографией с внучкой.

Фото: https://www.instagram.com/valeriya by Инстаграм певицы Валерии is licensed under public domain

Певица Ваелрия опубликовала в своём Инстаграм* фото с 3-летней внучкой Селин.

"Чудесный семейный вечер", — написала Валерия под фото.

На снимках запечтлены были также продюсер Иосиф Пригожин и сын Валерии Арсений Шульгин.

Подпсичики поинтересовались, почему на фото не видно невестку певицы, маму Селин, Лиану.

"Потому что она снимала", — объяснила артистка.

Внучка Валерии Селин родилась 1 января 2021 года. Девочка часто становится героиней роликов в социальных сетях звезды.

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