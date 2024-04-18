Певица Валерия показала чудесный семейный вечер с внучкой Селин

Певица Валерия поделилась фотографией с внучкой.
Певица Ваелрия опубликовала в своём Инстаграм* фото с 3-летней внучкой Селин.
"Чудесный семейный вечер", — написала Валерия под фото.
На снимках запечтлены были также продюсер Иосиф Пригожин и сын Валерии Арсений Шульгин.
Подпсичики поинтересовались, почему на фото не видно невестку певицы, маму Селин, Лиану.
"Потому что она снимала", — объяснила артистка.
Внучка Валерии Селин родилась 1 января 2021 года. Девочка часто становится героиней роликов в социальных сетях звезды.
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