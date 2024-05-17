Италия у вас на кухне: приготовьте вкусные букатини с итальянским соусом аматричиана из бекона и помидоров

Рецепт пасты букатини с итальянским томатным соусом

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам оригинальный рецепт пасты букатини со знаменитым итальянским соусом аматричиана, основные ингредиенты которого: аналог бекона гуанчале, сыр и помидоры. В этом рецепте вместо гуанчале мы будем использовать бекон.

Фото: commons.wikimedia.org by Silvimelo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

Паста букатини

1/4 стакана оливкового масла

3 измельчённых зубчика чеснока

340 г бекона

1/4 стакана нарезанного красного лука

1 щепотка хлопьев красного перца

Банка измельчённых помидоров

Соль и молотый чёрный перец по вкусу

30 г тёртого сыра

Приготовление

Вскипятите в кастрюле воду. Отварите букатини (11 минут). Нагрейте масло в большой сковороде на средне-сильном огне. Добавьте зубчики чеснока, поджарьте минуту. Достаньте шумовкой и выбросьте. Добавьте бекон и готовьте до хрустящей корочки. Добавьте лук и хлопья красного перца, готовьте около 3 минут. Добавьте помидоры, соль и чёрный перец. Варите томатный соус около 10 минут. Перемешайте букатини с тёртым сыром и томатным соусом.