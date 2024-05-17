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Италия у вас на кухне: приготовьте вкусные букатини с итальянским соусом аматричиана из бекона и помидоров

Рецепт пасты букатини с итальянским томатным соусом

1:17
Еда

Предлагаем вам оригинальный рецепт пасты букатини со знаменитым итальянским соусом аматричиана, основные ингредиенты которого: аналог бекона гуанчале, сыр и помидоры. В этом рецепте вместо гуанчале мы будем использовать бекон.

Рецепт пасты букатини с итальянским томатным соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Silvimelo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • Паста букатини
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 3 измельчённых зубчика чеснока
  • 340 г бекона
  • 1/4 стакана нарезанного красного лука
  • 1 щепотка хлопьев красного перца
  • Банка измельчённых помидоров
  • Соль и молотый чёрный перец по вкусу
  • 30 г тёртого сыра

Приготовление

  1. Вскипятите в кастрюле воду. Отварите букатини (11 минут). 
  2. Нагрейте масло в большой сковороде на средне-сильном огне. Добавьте зубчики чеснока, поджарьте минуту. Достаньте шумовкой и выбросьте. Добавьте бекон и готовьте до хрустящей корочки. Добавьте лук и хлопья красного перца, готовьте около 3 минут. Добавьте помидоры, соль и чёрный перец. Варите томатный соус около 10 минут.
  3. Перемешайте букатини с тёртым сыром и томатным соусом.
Настоящая итальянская паста в томатном соусе!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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