Италия у вас на кухне: приготовьте вкусные букатини с итальянским соусом аматричиана из бекона и помидоров

Предлагаем вам оригинальный рецепт пасты букатини со знаменитым итальянским соусом аматричиана, основные ингредиенты которого: аналог бекона гуанчале, сыр и помидоры. В этом рецепте вместо гуанчале мы будем использовать бекон.
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Ингредиенты
Паста букатини
1/4 стакана оливкового масла
3 измельчённых зубчика чеснока
340 г бекона
1/4 стакана нарезанного красного лука
1 щепотка хлопьев красного перца
Банка измельчённых помидоров
Соль и молотый чёрный перец по вкусу
30 г тёртого сыра
Приготовление
Вскипятите в кастрюле воду. Отварите букатини (11 минут).
Нагрейте масло в большой сковороде на средне-сильном огне. Добавьте зубчики чеснока, поджарьте минуту. Достаньте шумовкой и выбросьте. Добавьте бекон и готовьте до хрустящей корочки. Добавьте лук и хлопья красного перца, готовьте около 3 минут. Добавьте помидоры, соль и чёрный перец. Варите томатный соус около 10 минут.
Перемешайте букатини с тёртым сыром и томатным соусом.