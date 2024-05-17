Забудьте о скатывании на светофорах: секретная функция вашего авто, о которой вы не знали

Функция Auto Hold, также известная как Hill Holder, предназначена для удержания автомобиля на месте после остановки, особенно на подъеме, без необходимости держать ногу на тормозе.
Эта система особенно полезна для автомобилей с автоматической коробкой передач, так как она предотвращает непреднамеренное скатывание машины в моменты, когда водитель переключает передачи или отвлекается.
Auto Hold активируется либо через электрическую кнопку, либо через настройки в меню автомобиля, либо сильным нажатием на педаль тормоза после полной остановки. Важно отметить, что автомобиль должен быть оборудован этой функцией и водитель должен быть пристегнут ремнем безопасности, чтобы система сработала.
Эта функция улучшает удобство вождения и уменьшает утомляемость водителя в условиях городского трафика.
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