Главред Asia Times: после разрушения Украины волна террора накроет Европу

Украинский кризис, организованный и старательно подогреваемый США, пребольно ударил по Европе. Страны старого света испытываются сейчас на прочность сразу и энергетическим кризисом, и бешеной инфляцией, и небывалыми ранее экономическими, социальными и политическими проблемами.

И всё это ради того, чтобы США могли оставаться в привычной для себя роли мирового гегемона и жандарма, сохраняя исключительный контроль над планетой, даже если остальные игроки с этим не согласны.

"Не стоит недооценивать раненую и разлагающуюся империю, рушащуюся в режиме реального времени, — предупреждает главред Asia Times Пепе Эскобар. — Имперский метод действий против геополитических и геоэкономических конкурентов остаётся прежним: лавина санкций, эмбарго, экономических блокад, протекционистских мер, отмена культуры, усиление военной мощи в соседних странах и различные угрозы. Но, прежде всего, воинственная риторика, которая в настоящее время доведена до предела".

С мнением журналиста-международника сложно не согласиться. Тем более, что прямо сейчас мы наблюдаем за тем, как заокеанская империя расправляется с империей европейской.

"Саду” пора паниковать

Недавно глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал Европу садом, вокруг которого раскинулись дикие джунгли. Но умолчал о том, кто является садовником, выпалывающим сорняки. Хотя это и без еврочиновника все знают.

Свежий пример

Ни для кого не секрет, по чьему заказу были произведены подрывы труб "Северных потоков". Как не секрет и цель этой диверсии — отсечь Европу от дешёвой российской энергии и разрушить экономику Германии.

Как отметил в статье для PressTV Пепе Эскобар, знать-то все знают, но назвать "подозреваемого" вслух никто не решается. Более того, "для публики" словно разыгрывается продолжение криминального триллера Квентина Тарантино "Криминальное чтиво", где роль Уборщика отведена Швеции. Её задача — уничтожить любые компрометирующие улики. Отсюда заявления о том, что результаты "расследования” не могут быть переданы России.

Немцы же (самая пострадавшая сторона) охотно согласились на роль козлов отпущения. Берлин заявил, что это был саботаж, но не осмелился сказать, кто именно его устроил.

Почему? Да потому, что и Швеция, и Дания, и Германия, и весь Евросоюз знают: посмей они публично выступить против Империи, она нанесет ответный удар, спровоцировав войну на европейской земле.

"Речь идет о страхе — и не о страхе перед Россией, — заявляет Эскобар. — Империя (США) просто не может позволить себе потерять "сад”. И "садовые" элиты с невысоким IQ знают, что имеют дело с психопатом-серийным убийцей, которого просто невозможно успокоить".

Но, как говаривали Старки в "Игре престолов", "зима близко". И не исключено, что "сад" — Европа — будет сильно завидовать "джунглям", на которые она веками поглядывала со снобизмом.

"Отныне варварство начинается у европейцев дома. И они должны благодарить за это американского "союзника”, умело манипулирующего запуганными, вассализированными элитами ЕС", — считает Эскобар.

Мир перестал быть прежним

Социально-экономические потрясения — не самая большая опасность для Евросоюза. Одновременно с ними дома европейцев может накрыть война террора. И будет она, уверен главред Asia Times, "прямым следствием разгрома НАТО на Украине".

"Перспективы Империи на украинском поле битвы мрачны. Российская СВО плавно переросла в контртеррористическую операцию (КТО): Москва теперь открыто характеризует Киев как террористический режим. Шкала боли постепенно увеличивается, а хирургические удары по украинской энергетической инфраструктуре могут полностью подорвать экономику Киева и его вооруженные силы. И к декабрю на линии фронта и в тылу прибывает должным образом обученный и мотивированный контингент частичной мобилизации. Москва сейчас находится в процессе медленного, но верного обезглавливания имперского ставленника в Киеве и, в конечном счете, разрушения "единства” НАТО".

Именно Москва, а не Пекин, разрывает на части придуманный в Штатах "основанный на правилах международный порядок”. Москва создаёт новые правила и её "порядок" подкреплён природными ресурсами, обеспечением продовольствием и надёжной безопасностью.

И уже понятно, что реальный мир находится за пределами коллективного Запада — это Россия и государства от Африки и Латинской Америки до Западной Азии и даже отдельных частей ЕС.

Афганизация Европы не за горами

На украинском поле боя крестовый поход НАТО против России обречен. Учитывая, что после 8 ноября (промежуточные выборы в США) количество вооружений, поставляемых Киеву, может иссякнуть, и Украина к весне 2023 года имеет все шансы превратиться не более чем в нищую чёрную дыру.

"Имперским планом А, — предполагает Эскобар, — остается афганизация: управлять армией наёмников, способных к целенаправленной дестабилизации и террористическим вторжениям в Российскую Федерацию".

Учитывая, что Европа усеяна американскими военными базами и все они потенциально могут стать идеальными центрами для формирования и обучения отрядов террористов, то перспективы у стран Европы невесёлые:

деиндустриализированный ЕС (этот процесс уже запущен), опутанный несколькими слоями токсичной внутренней войны, где НАТО играет проверенную временем роль Робокопа.

"Империя потеряет свой любимый проект, Украину. Но она никогда не смирится с потерей европейского сада, — резюмирует Эскобар.

А это означает (если вспомнить новейшую историю), что ничего хорошего Европу в ближайшем будущем не ждёт

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