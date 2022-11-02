Постпред Белоруссии в ООН назвал авторов санкций серийными убийцами

Постпред Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков назвал авторов санкций "преступниками" и "серийными убийцами".

“Вы войдете в историю, не как политики, а как преступники и серийные убийцы”

"Вы лишаете людей основного права — права на жизнь. А после этого имеете наглость поучать нас, как нам соблюдать права человека в вашем, естественно, понимании", — сказал белорусский дипломат, обращаясь к разработчикам санкций и правительствам стран, к ним присоединившимся.

По его словам, настанет момент, когда они будут "просто сметены" либо собственными гражданами, либо миллионами мигрантов, которые придут в "благополучные" страны из тех, которые "сегодня разрушаются".

"Эти люди (мигранты) идут к вам не за мифическими правами человека, а за куском хлеба, чтобы накормить свои семьи, своих детей. А вы, я думаю, войдете в историю, не как политики, а как преступники и серийные убийцы".