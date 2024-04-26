Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот метод выращивания лука отличается от традиционных
Битва за внимание: китайские электромобили удивляют мировой рынок
Валерий Газзаев об обвинениях Ги Ру: "Это бред сивой кобылы"
Как кошки пролезают через такие узкие проёмы
Ирина Шейк ищет нового спутника жизни, кандидатом стал Том Круз
Часть денег за ипотеку можно вернуть налоговыми вычетами
Чем для собак опасен самовыгул
Вырастить малину - настоящее искусство
"Ингосстрах": Астрахань стала лидером страхования на юге России в 2023 году
Открытые ворота мира: популярные туристические направления из Петербурга

Известны самые популярные направления туризма для петербуржцев

0:47
Туризм

Власти Петербурга перечислили наиболее востребованные туристические направления. По данным комитета по транспорту, за первый квартал 2024 года аэропорт Пулково обслужил примерно 4,2 миллиона пассажиров.

Известны самые популярные направления туризма для петербуржцев
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно информации городского комитета по транспорту, наиболее популярными внутренними направлениями из Санкт-Петербурга стали Москва, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Среди международных рейсов лидируют Стамбул, Дубай, Минск и Анталья.

Издание "АБН 24" отмечает, что с января по март поезда пригородного сообщения Северной столицы перевезли более 13,8 миллионов пассажиров.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Как подготовить луковицы гладиолусов к посадке на дачном участке
Какие растения не стоит сажать в цветнике?
Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост" Дмитрий Плотников Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев
Собаки-одноразки: названы породы, которые не доживают и до 10 лет
Учёные придумали, как выделять без растворителей тающий прямо в руках галлий из золы от производства алюминия
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Последние материалы
Как кошки пролезают через такие узкие проёмы
Ирина Шейк ищет нового спутника жизни, кандидатом стал Том Круз
Часть денег за ипотеку можно вернуть налоговыми вычетами
Известны самые популярные направления туризма для петербуржцев
Чем для собак опасен самовыгул
Вырастить малину - настоящее искусство
"Ингосстрах": Астрахань стала лидером страхования на юге России в 2023 году
Салат из огурцов, помидоров, кукурузы с фетой: с лёгкой заправкой из соевого соуса
Срыв сборки: почему три завода Stellantis в Европе стоят на месте?
Гастрит вызывают хлебобулочные изделия и джемы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников