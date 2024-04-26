Открытые ворота мира: популярные туристические направления из Петербурга

Известны самые популярные направления туризма для петербуржцев

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Петербурга перечислили наиболее востребованные туристические направления. По данным комитета по транспорту, за первый квартал 2024 года аэропорт Пулково обслужил примерно 4,2 миллиона пассажиров.

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Согласно информации городского комитета по транспорту, наиболее популярными внутренними направлениями из Санкт-Петербурга стали Москва, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Среди международных рейсов лидируют Стамбул, Дубай, Минск и Анталья.

Издание "АБН 24" отмечает, что с января по март поезда пригородного сообщения Северной столицы перевезли более 13,8 миллионов пассажиров.