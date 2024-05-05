Скандальный разговор Jah Khalib: отмененный концерт после шокирующих слов о жертвах сексуального насилия

Отменен концерт Jah Khalib в Молдове из-за его высказываний о сексуальном насилии

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выступление казахского рэпера Jah Khalib в Молдове на Summer Fest было отменено из-за его высказываний о сексуальном насилии.

Фото: инстаграм аккаунт Jah Khalib

Организаторы объявили об отмене шоу, ссылаясь на "последние события и новости", не уточнив конкретно, какие события имели в виду. Рэпера начали отменять после его заявлений о том, что жертвы насилия сами провоцируют преступников. Это произошло на фоне резонансного дела о насилии над экс-министром Куандыком Бишимбаевым над его женой.

Предварительно концерты Jah Khalib были отменены в Москве и Санкт-Петербурге после его заявлений о восхищении украинцами.