Скандальный разговор Jah Khalib: отмененный концерт после шокирующих слов о жертвах сексуального насилия

Выступление казахского рэпера Jah Khalib в Молдове на Summer Fest было отменено из-за его высказываний о сексуальном насилии.
Организаторы объявили об отмене шоу, ссылаясь на "последние события и новости", не уточнив конкретно, какие события имели в виду. Рэпера начали отменять после его заявлений о том, что жертвы насилия сами провоцируют преступников. Это произошло на фоне резонансного дела о насилии над экс-министром Куандыком Бишимбаевым над его женой.
Предварительно концерты Jah Khalib были отменены в Москве и Санкт-Петербурге после его заявлений о восхищении украинцами.
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