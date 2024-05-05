Этот засухоустойчивый суккулент станет отличным украшение сада: неприхотлив и выдерживает морозы

Посадите на участке горноколосник

0:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Горноколосник — засухоустойчивый суккулент. Он имеет мясистые серо-серебристые листья и вырастает до 20 см в высоту. Его вытянутые цветоносы приобретают розовато-пурпурные оттенки, делая растение идеальным для каменистых садов, контейнеров и альпийских горок.

Фото: commons.wikimedia.org by S Molteno is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Горноколосник также отличается высокой морозостойкостью и неприхотливостью, что делает его привлекательным выбором для любого садовода.