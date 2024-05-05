Актуальная информация об ОСАГО на 2024 год

Что нужно знать об ОСАГО в 2024 году

0:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

ОСАГО — обязательный вид страхования, тарифы устанавливает государство.

Тарифы не могут быть снижены с помощью скидок, за исключением некоторых исключений. Полис ОСАГО можно оформить лично в офисе страховой компании или приобрести Е-ОСАГО (электронный полис). При покупке электронного ОСАГО, полис пришлют на электронную почту.

Важно проверить полис ОСАГО на сайте РСА, чтобы избежать мошенничества. Продлить полис ОСАГО можно не ранее чем за 60 дней до истечения текущего полиса.

За управление транспортным средством без ОСАГО положен штраф в 800 руб.