Актуальная информация об ОСАГО на 2024 год

ОСАГО — обязательный вид страхования, тарифы устанавливает государство.
Тарифы не могут быть снижены с помощью скидок, за исключением некоторых исключений. Полис ОСАГО можно оформить лично в офисе страховой компании или приобрести Е-ОСАГО (электронный полис). При покупке электронного ОСАГО, полис пришлют на электронную почту.
Важно проверить полис ОСАГО на сайте РСА, чтобы избежать мошенничества. Продлить полис ОСАГО можно не ранее чем за 60 дней до истечения текущего полиса.
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