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Как получить налоговый вычет при покупке жилья в кредит: советы налогового юриста

Часть денег за ипотеку можно вернуть налоговыми вычетами

1:31
Недвижимость

Часть средств, потраченных на приобретение жилья в кредит, может быть возмещена. Налоговый юрист Глеб Кокарев, в беседе с "Российской газетой", описал способы компенсации этих расходов.

Часть денег за ипотеку можно вернуть налоговыми вычетами
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Один из методов — использование налоговых вычетов. Владельцы жилья имеют право на такие вычеты, независимо от источника средств для покупки. Имущественный вычет составляет 13 процентов от суммы до 2 миллионов рублей, что может вернуть до 260 тысяч рублей. После этого можно обратить внимание на процентный вычет, который может вернуть до 390 тысяч рублей. Его порог — 3 миллиона рублей.

С 2014 года закон позволяет супругам оформлять имущественный вычет, если жилье приобретено в браке. Независимо от того, кто из супругов является заемщиком по ипотеке, оба имеют право на вычет. Отсутствие данных одного из супругов в документах не влияет на право на вычет.

Полный имущественный вычет предоставляется для жилья стоимостью от 4 миллионов рублей. Если стоимость ниже этой суммы, супруги могут заключить соглашение о распределении расходов для вычета по отдельности. Заявление на процентный вычет можно подать ежегодно до полного погашения кредита, после оформления права собственности на жилье или подписания акта приема-передачи.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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