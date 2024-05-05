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Цветки этого растения могут достигать 12 см в диаметре: легко переносит жару и засуху

Почему стоит посадить венидиум

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Садоводство » Цветы

Венидиум — это растение, которое любит солнечные места и легко переносит жару и засуху. Оно не требует частого полива и может зимовать в южных садах. У нас его выращивают как ежегодник, высевая весной сразу в открытый грунт. Растение способно размножаться самосевом, но в холодных регионах предпочтительнее вырастить его через рассаду или прямым посевом на постоянное место, защищая посадки плёнкой.

Почему стоит посадить венидиум
Фото: commons.wikimedia.org by Laitche is licensed under public domain

Интересно, что венидиум, подобно подсолнуху, поворачивает свои цветки вслед за солнцем. Некоторые современные гибриды лишены этого свойства. Цветки венидиума могут достигать 12 см в диаметре, и он цветёт с начала лета до октября, в зависимости от сорта.

Венидиум пышный (Арктотис великолепный) - выращивание от посева до цветения
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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