Цветки этого растения могут достигать 12 см в диаметре: легко переносит жару и засуху

Почему стоит посадить венидиум

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Венидиум — это растение, которое любит солнечные места и легко переносит жару и засуху. Оно не требует частого полива и может зимовать в южных садах. У нас его выращивают как ежегодник, высевая весной сразу в открытый грунт. Растение способно размножаться самосевом, но в холодных регионах предпочтительнее вырастить его через рассаду или прямым посевом на постоянное место, защищая посадки плёнкой.

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Интересно, что венидиум, подобно подсолнуху, поворачивает свои цветки вслед за солнцем. Некоторые современные гибриды лишены этого свойства. Цветки венидиума могут достигать 12 см в диаметре, и он цветёт с начала лета до октября, в зависимости от сорта.