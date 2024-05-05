Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Мартынов признался, что мог бы не сняться в сериале "Универ. 13 лет спустя"
Почему стоит посадить венидиум
Россияне могут получать вознаграждение за информацию о нарушивших ПДД водителях
Ольга Бузова исполнила "Show Must Go On" Queen на конференции
Раскрыта полувековая загадка появления антарктической полыньи исполинских размеров
Топ-3 детали, которые сделают гостиную визуально дороже
Цифровой релиз фильма "Каскадёры" запланирован на 4 июня
В чём польза шафрана, самой дорогой специи в мире
Эксперты назвали лучшую валюту для инвестиций в мае
Томас Бах захотел искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024 вслед за Макроном и мэром Парижа

Глава МОК Бах объявил о готовности искупаться в Сене перед началом ОИ-2024

1:10
Спорт

Глава МОК Томас Бах выразил свою готовность искупаться в реке Сене перед началом Олимпийских игр-2024 в Париже.

Глава МОК Бах объявил о готовности искупаться в Сене перед началом ОИ-2024
Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Глава Международного олимпийского комитета отметил, что не пока получал приглашения для такого погружения, но в случае, если такое предложение будет сделано, он будет рад этому событию.

Однако Бах выразил надежду, что вода в реке не будет очень холодной, когда он соберётся там купаться.

"Меня ещё не приглашали (искупаться в Сене), но если такое предложение поступит, я с удовольствием это сделаю. Надеюсь, там будет не слишком холодно", — сказал Бах, которого цитирует ad. nl.

Ранее организаторы Олимпийских игр в Париже были подвергнуты критике из-за состояния Сены, вследствие чего французский президент Эмманюэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго заявили о своем намерении искупаться в реке, чтобы продемонстрировать её пригодность для проведения соревнований.

Более столетия жители Парижа не могли купаться в Сене из-за загрязнения воды и частых дождей.

Фотошоп не поможет. Макрон искупается в Сене перед Олимпиадой | Павел Русский и Мария Иваткина
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Под Часовым Яром гибнет элита ВСУ, уничтожен полигон под Харьковом Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Многие садоводы безжалостно уничтожают это растение и зря так делают: этот сорняк сослужит вам добрую службу и преобразит сад
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Какие растения любят яичную скорлупу
Какие растения любят яичную скорлупу
Последние материалы
Топ-3 детали, которые сделают гостиную визуально дороже
Цифровой релиз фильма "Каскадёры" запланирован на 4 июня
В чём польза шафрана, самой дорогой специи в мире
Эксперты назвали лучшую валюту для инвестиций в мае
Выбор между косметологией и пластикой: как определить лучший путь к идеальному облику
Посадите на участке горноколосник
В ГИБДД объяснили, почему некоторые водители возят в автомобиле разбитый смартфон
Индийский быт и этикет: что может удивить любого туриста в Индии
Что нужно знать об ОСАГО в 2024 году
Отменен концерт Jah Khalib в Молдове из-за его высказываний о сексуальном насилии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников