Томас Бах захотел искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024 вслед за Макроном и мэром Парижа

Глава МОК Бах объявил о готовности искупаться в Сене перед началом ОИ-2024

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Глава МОК Томас Бах выразил свою готовность искупаться в реке Сене перед началом Олимпийских игр-2024 в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Глава Международного олимпийского комитета отметил, что не пока получал приглашения для такого погружения, но в случае, если такое предложение будет сделано, он будет рад этому событию.

Однако Бах выразил надежду, что вода в реке не будет очень холодной, когда он соберётся там купаться.

"Меня ещё не приглашали (искупаться в Сене), но если такое предложение поступит, я с удовольствием это сделаю. Надеюсь, там будет не слишком холодно", — сказал Бах, которого цитирует ad. nl.

Ранее организаторы Олимпийских игр в Париже были подвергнуты критике из-за состояния Сены, вследствие чего французский президент Эмманюэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго заявили о своем намерении искупаться в реке, чтобы продемонстрировать её пригодность для проведения соревнований.

Более столетия жители Парижа не могли купаться в Сене из-за загрязнения воды и частых дождей.

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