Томас Бах захотел искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024 вслед за Макроном и мэром Парижа

Глава МОК Томас Бах выразил свою готовность искупаться в реке Сене перед началом Олимпийских игр-2024 в Париже.
Глава Международного олимпийского комитета отметил, что не пока получал приглашения для такого погружения, но в случае, если такое предложение будет сделано, он будет рад этому событию.
Однако Бах выразил надежду, что вода в реке не будет очень холодной, когда он соберётся там купаться.
"Меня ещё не приглашали (искупаться в Сене), но если такое предложение поступит, я с удовольствием это сделаю. Надеюсь, там будет не слишком холодно", — сказал Бах, которого цитирует ad. nl.
Ранее организаторы Олимпийских игр в Париже были подвергнуты критике из-за состояния Сены, вследствие чего французский президент Эмманюэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго заявили о своем намерении искупаться в реке, чтобы продемонстрировать её пригодность для проведения соревнований.
Более столетия жители Парижа не могли купаться в Сене из-за загрязнения воды и частых дождей.
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