Власти Парижа сообщили, что качество воды в Сене на Олимпийских играх будет отвечать стандартам

Воду в Сене назвали опасной для атлетов на Олимпиаде

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Воду в реке Сена назвали опасной для спортсменов на Олимпийских играх-2024. Об этом рассказал базирующийся в Биаррице фонд Surfrider по водным ресурсам.

Фото: flickr.com by SoWhat from Valladolid, España is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Стало известно и о превышении допустимых уровней загрязнения реки в 2-3 раза с сентября по март. Дело в том, что в воде слишком высокая концентрация болезнетворных бактерий. С середины сентября по июнь из-за погоды в реке почти всегда запрещено купаться.

Власти региона во Франции же уверяют, что к Играм качество воды в реке Сене, где пройдет ряд соревнований, будет отвечать всем установленным стандартам безопасности.

"Качество воды в Сене будет соответствовать стандартам на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года", — пишут РИА новости со ссылкой на коммюнике префектуры региона, опубликованное на её сайте.

В документе также есть информация, что к ОИ вода в Сене будет пригодной для купания, что позволит провести соревнования летом.