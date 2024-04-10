Власти Парижа сообщили, что качество воды в Сене на Олимпийских играх будет отвечать стандартам

Воду в реке Сена назвали опасной для спортсменов на Олимпийских играх-2024. Об этом рассказал базирующийся в Биаррице фонд Surfrider по водным ресурсам.
Стало известно и о превышении допустимых уровней загрязнения реки в 2-3 раза с сентября по март. Дело в том, что в воде слишком высокая концентрация болезнетворных бактерий. С середины сентября по июнь из-за погоды в реке почти всегда запрещено купаться.
Власти региона во Франции же уверяют, что к Играм качество воды в реке Сене, где пройдет ряд соревнований, будет отвечать всем установленным стандартам безопасности.
"Качество воды в Сене будет соответствовать стандартам на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года", — пишут РИА новости со ссылкой на коммюнике префектуры региона, опубликованное на её сайте.
В документе также есть информация, что к ОИ вода в Сене будет пригодной для купания, что позволит провести соревнования летом.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.