Ольга Бузова попыталась "подражать" легендарной группе Queen

Ольга Бузова исполнила "Show Must Go On" Queen на конференции

На одной из конференций певица Ольга Бузова попыталась исполнить композицию "Show Must Go On" группы Queen. Во время выступления она ходила по сцене с микрофоном, подпевая фонограмме с голосом Фредди Меркьюри.

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Несмотря на неоднозначные отзывы поклонников, которые отметили как смелость, так и неудачу попытки, видео выступления было опубликовано в Telegram-канале "Звездач".

Недавно музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал лишение Бузовой наград МУЗ-ТВ, считая ее не певицей, а проектом, который интересно наблюдать, и отметив, что ее хиты узнаваемы лишь аудиторией исполнительницы.