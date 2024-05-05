Ольга Бузова попыталась "подражать" легендарной группе Queen

На одной из конференций певица Ольга Бузова попыталась исполнить композицию "Show Must Go On" группы Queen. Во время выступления она ходила по сцене с микрофоном, подпевая фонограмме с голосом Фредди Меркьюри.
Несмотря на неоднозначные отзывы поклонников, которые отметили как смелость, так и неудачу попытки, видео выступления было опубликовано в Telegram-канале "Звездач".
Недавно музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал лишение Бузовой наград МУЗ-ТВ, считая ее не певицей, а проектом, который интересно наблюдать, и отметив, что ее хиты узнаваемы лишь аудиторией исполнительницы.
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