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Ольга Бузова попыталась "подражать" легендарной группе Queen

Ольга Бузова исполнила "Show Must Go On" Queen на конференции

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Шоу-бизнес

На одной из конференций певица Ольга Бузова попыталась исполнить композицию "Show Must Go On" группы Queen. Во время выступления она ходила по сцене с микрофоном, подпевая фонограмме с голосом Фредди Меркьюри.

Ольга Бузова исполнила "Show Must Go On" Queen на конференции
Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Несмотря на неоднозначные отзывы поклонников, которые отметили как смелость, так и неудачу попытки, видео выступления было опубликовано в Telegram-канале "Звездач".

Недавно музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал лишение Бузовой наград МУЗ-ТВ, считая ее не певицей, а проектом, который интересно наблюдать, и отметив, что ее хиты узнаваемы лишь аудиторией исполнительницы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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