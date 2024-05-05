Стали свидетелем нарушения ПДД: на этом можно заработать

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Россияне могут получать вознаграждение за информацию о нарушивших ПДД водителях

1:17
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В России жители некоторых регионов имеют возможность получать денежные вознаграждения за сообщения о водителях, нарушающих правила дорожного движения. Эта инициатива уже функционирует в пяти регионах и находит поддержку в еще семи. О развитии проекта рассказал руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский в своем паблике.

Россияне могут получать вознаграждение за информацию о нарушивших ПДД водителях
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain

Величина вознаграждения варьируется: в Республике Коми и Вологодской области она составляет 3000 рублей, в Нижегородской области — 2000 рублей, в Ямало-Ненецком АО — 4000 рублей, а в Брянской области — от 3000 до 5000 рублей, в зависимости от серьезности нарушения.

Вознаграждение выплачивается не только за сведения о нарушениях правил парковки, но и за информацию о водителях в состоянии алкогольного опьянения.

Шумский выразил опасения, что такая массовая практика может привести к негативным последствиям, так как может привлекать лиц, которые начнут чрезмерно активно штрафовать других, действуя из скуки. Он также отметил, что качество информации, предоставляемой такими народными инспекторами, часто оставляет желать лучшего.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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