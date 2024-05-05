Стали свидетелем нарушения ПДД: на этом можно заработать

Россияне могут получать вознаграждение за информацию о нарушивших ПДД водителях

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

В России жители некоторых регионов имеют возможность получать денежные вознаграждения за сообщения о водителях, нарушающих правила дорожного движения. Эта инициатива уже функционирует в пяти регионах и находит поддержку в еще семи. О развитии проекта рассказал руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский в своем паблике.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain

Величина вознаграждения варьируется: в Республике Коми и Вологодской области она составляет 3000 рублей, в Нижегородской области — 2000 рублей, в Ямало-Ненецком АО — 4000 рублей, а в Брянской области — от 3000 до 5000 рублей, в зависимости от серьезности нарушения.

Вознаграждение выплачивается не только за сведения о нарушениях правил парковки, но и за информацию о водителях в состоянии алкогольного опьянения.

Шумский выразил опасения, что такая массовая практика может привести к негативным последствиям, так как может привлекать лиц, которые начнут чрезмерно активно штрафовать других, действуя из скуки. Он также отметил, что качество информации, предоставляемой такими народными инспекторами, часто оставляет желать лучшего.