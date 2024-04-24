Собаки-одноразки: названы породы, которые не доживают и до 10 лет

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Ученые назвали породы собак, которые мало живут

2:19
Зоосфера » Собаки

Когда кто-то рассматривает возможность завести домашнее животное, важно тщательно оценить все аспекты ухода за будущим пушистым другом. Некоторых потенциальных владельцев может беспокоить продолжительность жизни определенных пород собак, которая может быть относительно короткой.

Ученые назвали породы собак, которые мало живут
Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Продолжительность жизни животного — важный критерий, но не единственный при выборе питомца. К сожалению, у некоторых пород действительно наблюдается более короткая продолжительность жизни по сравнению с другими, особенно это касается крупных пород.

Вот примеры пород с наименьшей продолжительностью жизни:

  • Ньюфаундленд: средний срок жизни около 9 лет. Эти собаки известны своей добротой и отличаются привязанностью к детям. В США они входят в топ-40 самых популярных пород. Но из-за проблем со здоровьем, таких как дисплазия тазобедренного сустава и кардиомиопатия, их жизнь может быть короче.
  • Сенбернар: живет в среднем 8 лет. Эта мощная порода привлекает внимание своим величественным видом и дружелюбным характером. Из-за своего размера они подвержены таким заболеваниям, как дисплазия суставов и эпилепсия.
  • Немецкий дог: средняя продолжительность жизни составляет 8,5 лет. Эти собаки выделяются своими размерами и добродушным нравом. К сожалению, они склонны к серьезным здоровьным проблемам, включая рак костей и болезни сердца.
  • Ротвейлер: живет в среднем 9,5 года. Эти собаки известны своей преданностью и спокойным характером при правильном воспитании. Однако они также подвержены некоторым здоровьным проблемам, включая дисплазию суставов и остеосаркому.
  • Мастиф: средний срок жизни около 9 лет. Эта порода известна своим защитным инстинктом и великолепной сторожевой способностью. Но их большой размер предрасполагает к ряду заболеваний, включая артрит и гипотиреоз.
    Забота о питомце, включая активный образ жизни и качественное питание, может помочь обеспечить долгую и здоровую жизнь даже собакам крупных пород.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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