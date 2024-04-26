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Эти продукты приводят к гастриту: будьте с ними осторожны

Гастрит вызывают хлебобулочные изделия и джемы

1:00
Здоровье

Гастрит часто появляется из-за неправильного питания. Есть некоторые продукты, которые могут увеличить риск развития гастрита. Об этом сообщает Advice.News.

Гастрит вызывают хлебобулочные изделия и джемы
Фото: Own work by PatríciaR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Слизистая желудка сильно раздражается соленой, горячей и острой пищей. Поэтому гастрит в основном возникает у людей, которые любят такие блюда. Врачи также считают, что на развитие болезни влияют простые углеводы, которые усиливают секрецию соляной кислоты. Их много в различных джемах, вареньях, хлебобулочных изделиях, сахаре.

При появлении симптомов гастрита следует избегать жирной и жареной пищи, а также копченостей и консервов. Также вредно употреблять кислые овощи и фрукты.

Слизистую оболочку желудка ещё раздражают чипсы, сухарики, соусы, горчица, васаби, лук, чеснок, кетчуп, фастфуд.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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