Эти продукты приводят к гастриту: будьте с ними осторожны

Гастрит вызывают хлебобулочные изделия и джемы

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастрит часто появляется из-за неправильного питания. Есть некоторые продукты, которые могут увеличить риск развития гастрита. Об этом сообщает Advice.News.

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Слизистая желудка сильно раздражается соленой, горячей и острой пищей. Поэтому гастрит в основном возникает у людей, которые любят такие блюда. Врачи также считают, что на развитие болезни влияют простые углеводы, которые усиливают секрецию соляной кислоты. Их много в различных джемах, вареньях, хлебобулочных изделиях, сахаре.

При появлении симптомов гастрита следует избегать жирной и жареной пищи, а также копченостей и консервов. Также вредно употреблять кислые овощи и фрукты.

Слизистую оболочку желудка ещё раздражают чипсы, сухарики, соусы, горчица, васаби, лук, чеснок, кетчуп, фастфуд.