"Летний" риск: одна распространенная ошибка на заправке может стоить вам автомобиля

Частая "летняя" ошибка водителей на заправке: не делайте этого в жаркую погоду

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В тёплую погоду водителям следует проявлять повышенное внимание, особенно при посещении заправочных станций. Летом есть риск совершить ошибку при заправке автомобиля, которая может иметь серьёзные последствия. Одной из распространённых ошибок является полная заправка топливного бака.

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Многие водители не учитывают, что бензин имеет свойство расширяться при высоких температурах. По этой причине заправка до полного бака в жаркую погоду может привести к переливу и вытеканию топлива из бака.

В дни, когда температура воздуха превышает +30 градусов, рекомендуется заправлять бак не более чем на 50%, чтобы избежать утечки топлива, даже если в баке остаётся немного свободного пространства.