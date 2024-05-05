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"Летний" риск: одна распространенная ошибка на заправке может стоить вам автомобиля

Частая "летняя" ошибка водителей на заправке: не делайте этого в жаркую погоду

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Авто

В тёплую погоду водителям следует проявлять повышенное внимание, особенно при посещении заправочных станций. Летом есть риск совершить ошибку при заправке автомобиля, которая может иметь серьёзные последствия. Одной из распространённых ошибок является полная заправка топливного бака.

Частая "летняя" ошибка водителей на заправке: не делайте этого в жаркую погоду
Фото: wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Многие водители не учитывают, что бензин имеет свойство расширяться при высоких температурах. По этой причине заправка до полного бака в жаркую погоду может привести к переливу и вытеканию топлива из бака.

В дни, когда температура воздуха превышает +30 градусов, рекомендуется заправлять бак не более чем на 50%, чтобы избежать утечки топлива, даже если в баке остаётся немного свободного пространства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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