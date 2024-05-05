Этот многолетник поражает своей необычной тёмной листвой и яркими фиолетовыми соцветиями

Посадите на участке пузырницу

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Если вам интересны редкие и удивительные растения, то Физохлайна (или Пузырница) — то, что вам нужно. Этот многолетник, относящийся к семейству Пасленовых, поражает своей необычной тёмной листвой и яркими фиолетовыми соцветиями. Он устойчив к морозам, засухе и тени.

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Физохлайна происходит из семейства Пасленовых, но, в отличие от более известных томатов и перцев, это редкое многолетнее растение. Свое название оно получило от греческих слов "physa" — пузырь и "chlaina" — верхняя одежда. Его цветы раскрываются на концах побегов в апреле и мае, имея диаметр около 2-3 см. Физохлайна физалисовая, наиболее популярный вид, растет до 20 см в высоту и имеет очаровательные сиренево-фиолетовые колокольчатые цветы.

Хотя это растение впечатляет своим видом и декоративностью, следует помнить, что оно ядовито и включено в Красную книгу. Физохлайна требует рыхлой и хорошо дренированной почвы с нейтральной или слабощелочной кислотностью. Его корневище располагается близко к поверхности, поэтому при прополке необходимо быть осторожным.